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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب.. حظك اليوم الأربعاء 20 سبتمبر: حياة حب سعيدة

برج العقرب
برج العقرب

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من أبرز صفات مواليده الرغبة فى الانتقام حتى من الأمورالبسيطة وحب الغموض وعدم الافصاح بتفاصيل الحياة العادية للأخرين و الشك والوصول إلى الأهداف دون مصلحة الآخرين

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وإليك توقعات برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

برج العقرب وحظك اليوم  الأربعاء 20  سبتمبر 2023

اليوم، سوف تجد الحب وتقوم بأداء جيد في المكتب ويتنبأ برجك اليومي أيضًا بوضع مالي جيد وصحة سعيدة. استمتع بكل لحظة من اليوم.

حل الاحتكاك داخل العلاقة ليوم سعيد. على الصعيد المهني، ستنجح اليوم في كل المهام الموكلة إليك. بالإضافة إلى ذلك، ستكون الثروة والصحة أيضًا جيدة طوال اليوم.

توقعات برج العقرب على الصعيد العاطفي

تمتع بحياة حب سعيدة حيث تقضيان الوقت معًا وتشاركان مشاعركما و سيكون بعض مواليد برج العقرب حريصين على التخطيط لقضاء إجازة وهذا سيجعل الترابط أقوى وأولئك الذين انفصلوا في الماضي القريب لديهم أخبار جيدة وقد تلتقي بشخص مميز في النصف الثاني من اليوم وكن هادئًا وصبورًا طوال اليوم وسترى كم هي جميلة الحياة العاطفية.


‏توقعات برج العقرب صحيا


قد تتعافى من أمراض قديمة وستكون سعيدًا أيضًا بمعرفة أنه لا يوجد مرض كبير يزعجك وإذا كنت من محبي رياضات المغامرة، فكن حذرًا.

 ممارسة الرياضة بانتظام والابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون و سيحتاج أحد الأخوة إلى رعاية طبية اليوم وستحتاج إلى تقديم المساعدة وقد تشكو أنثى برج العقرب من آلام في المفاصل والأذن اليوم.

توقعات برج العقرب مهنيا

التحديات المهنية ستجعلك أقوى وعلى الرغم من العوائق التي تواجهك في مكان العمل، إلا أنك ستضمن إنجاز كافة المهام وأظهر الاحترافية في مكان العمل وهذا سيساعدك على البقاء في كتاب الإدارة الجيد وتجنب سياسات المكتب.

 أولئك الذين لديهم مقابلة عمل مقررة اليوم يمكنهم حضورها بثقة و سيجتمع رجال الأعمال مع شركاء جدد وسيوقعون صفقات جديدة تدر عليهم أرباحًا غدًا.

توقعات برج العقرب في الفترة المقبلة

قد تتعافى من أمراض قديمة وستكون سعيدًا أيضًا بمعرفة أنه لا يوجد مرض كبير يزعجك و إذا كنت من محبي رياضات المغامرة، فكن حذرًا وممارسة الرياضة بانتظام والابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون.

 سيحتاج أحد الأخوة إلى رعاية طبية اليوم وستحتاج إلى تقديم المساعدة وقد تشكو أنثى برج العقرب من آلام في المفاصل والأذن اليوم.
 

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