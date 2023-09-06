مش بيهبط.. أرخص مضاد حيوي يمتلك فوائد خارقة للجسم| اكتشفه

يعرف دائما أن أي مضاد حيوي من الأدوية التى تسبب شعور بالضعف والهبوط والدوخة خاصة إذا كان قويا ولكن هل تعلم أن هناك مضاد حيوي قوي وفعال ولا يشعر الجسم بالهبوط والضعف وفي نفس الوقت يمتلك فوائد صحية خارقة.

وذكر موقع spiceworldinc أن الثوم مضاد حيوي حقيقي وفعال ويمنع السرطان ويحارب الشعور بالضعف لذا هو أساسي عند الرياضيين.

واليكم أهم فوائد الثوم الصحية

الثوم له خصائص المضاد الحيوي

يحتوي الثوم على الأليسين وهو مضاد حيوي نشط بيولوجيًا يمكن أن يساعد في مكافحة الالتهابات والبكتيريا في شرائح القرنفل أو المهروسة أو المقطعة و لقد ثبت أن مستخلصات الثوم تمنع نمو:

عناصر الفطريات

عناصر البروتوزوا

اصابات فيروسية

العديد من البكتيريا، مثل السالمونيلا

ويعتقد أن الأليسين بديل جيد لل مضاد الحيوي كما أنه يساعد عند استخدامه مع المضادات الحيوية التقليدية الموصوفة.

الثوم

الثوم قد يمنع مرض الزهايمر والخرف

يحتوي الثوم على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، مما يساعد على منع حدوث أي ضرر مؤكسد في جسمك.

يمكن أن تساعد هذه الخصائص المضادة للأكسدة في الوقاية من بعض الأمراض المعرفية مثل الخرف ومرض الزهايمر، ومع ذلك خذ هذا مع قليل من الثوم.

فإن تناول جرعات عالية من مكملات الثوم لا يعني أنك ستكون محصنًا ضد المرض.

الخصائص الطبية للثوم يمكن أن تحسن الصحة إلى حد معين فقط.

الثوم يحسن الأداء الرياضي



بالرغم من أن الثوم مضاد حيوي قوي

الإ أنه أقدم معززات الأداء المتاحة وتم استخدام الثوم للتخفيف من الإرهاق وزيادة ساعات عمل العمال وقدرتهم على التحمل، كما تم إطعامه للرياضيين الأولمبيين اليونانيين لتعزيز أدائهم الرياضي.



مستويات الكولسترول

انخفاض ضغط الدم

يعزز المناعة

يقلل من مدة المرض

إن صحة القلب والجسم هي المفتاح للحفاظ على لياقتك.

في نهاية المطاف، يلعب تناول الثوم دورًا ممتازًا في تقليل السرعة التي تشعر فيها بالتعب عند بذل مجهود بدني، حتى لو كان ذلك بمهارة.

الثوم يمكن أن يساعد في الوقاية من السرطان

فوائد الثوم الصحية لا تنتهي عند القلب، إذن هذا سبب آخر يجعل جسمك يستفيد من جرعة إضافية من هذا العضو من عائلة البصل.

وفقا للأبحاث، فإن تناول الثوم الطازج يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.

وفقا لدراسة صحة المرأة في ولاية أيوا، فإن النساء اللاتي يتناولن الثوم بانتظام مع الخضروات والفواكه الأخرى كان لديهن فرصة أقل بنسبة 35٪ للإصابة بسرطان القولون، ومع ذلك، يتفق الباحثون على أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من الدراسات في هذا المجال.

