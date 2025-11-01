البرازيل.. مظاهرات في ريو دي جانيرو بعد مداهمات الشرطة للأحياء الفقيرة

أفادت تقارير إعلامية بقيام سكان ريو دي جانيرو بالبرازيل بتنظيم مظاهرات احتجاجا على مداهمات الشرطة للأحياء الفقيرة .

وفي سياق أخر ؛ اكتشف علماء من الولايات المتحدة واليابان فيروس كورونا جديد في البرازيل، والذي يشترك في العديد من السمات الرئيسية مع الفيروس الذي تسبب في جائحة "كوفيد-19" العالمية.

وقد أثار هذا الاكتشاف مخاوف من احتمال ظهور فيروس جديد قادر على إصابة البشر.

وجاء ذلك بعد اصطياد خفافيش تعيش في شمال البرازيل وتحليل أمعائها حيث أظهر التحليل أن الفيروس ينتمي إلى مجموعة فيروسات كورونا بيتا نفسها التي تضم SARS-CoV-2 وفيروس السارس وفيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS).

ويبرز الاكتشاف أن BRZ batCoV يمتلك موقع انقسام فورين، وهو الجزء الذي يمكّن الفيروس من إصابة البشر، ويختلف عن موقع SARS-CoV-2 بحمض أميني واحد فقط.

ومع ذلك، لم تُسجل أي إصابات بشرية بهذا الفيروس حتى الآن.

وأظهرت الدراسة أن الفيروس الجديد اكتُشف لدى خفاش واحد من نوع Pteronotus parnellii، وهو شائع في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية.

ومن المحتمل أن تكون خفافيش أخرى مصابة أيضا، لكن لم تُؤخذ عينات كافية للتحقق من ذلك.