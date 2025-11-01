قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد و مكان عزاء عمه ميريت عمر الحريري | خاص

أوركيد سامي

توفيت عمة الفنانة ميريت عمر الحريري بعد صراع طويل مع المرض.

قالت ميريت عمر الحريري في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: أُقيمت مراسم تشييع الجنازة اليوم بعد صلاة الجمعة،  العزاء في مسجد الشرطه الشيخ زايد يوم الاثنين الثالث من نوفمبر بعد صلاة المغرب 


و يذكر أن كانت ميريت قد أعلنت عن وفاة عمتها عبر حسابها الشخصي على موقع "فيس بوك"، حيث عبرت عن حزنها العميق وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، عمتي أمي الثانية نعمت هانم الحريري في ذمة الله. الله يرحمها ويغفر لها ويجعلها من أهل الجنة." وأضافت دعوات بالرحمة والمغفرة لعمتها وأسرته، وطلبت من الله أن يمنحهم الصبر.

ميريت عمر الحريري وتفاصيل صراعها مع المرض


في سياق آخر، كانت ميريت عمر الحريري قد تحدثت في وقت سابق عن تجربتها الشخصية مع مرض السرطان، حيث كشفت في تصريحات تلفزيونية عن دور الاستغفار في علاجها. قالت: "صحيت الصبح لقيت عندي ورم، كنت بقعد أستغفر بالسبحة 5000 تسبيحة. الاستغفار هون عليّ المرض، مكنش قدامي حاجة غيره


كما أكدت الفنانة أنها لم تتخلف عن الصلاة طوال أكثر من 30 عامًا، بفضل تشجيع والدها، وأنها كانت تحرص على الاستيقاظ لأداء صلاة الفجر دون أن تغفل عن الأذان. كما تحدثت عن طقوسها في الصيام، وقالت: "كنت بصوم يوم وأفطر يوم، والدكتور هو اللي منعني بسبب المرض وقال لي اعملي إطعام."

تعتبر تصريحات ميريت عمر الحريري مصدر إلهام للكثيرين، حيث تظهر قوتها الروحية والإيمانية في مواجهة المرض والصعاب.

