40 %.. نجم الزمالك السابق يفجّر مفاجأة بشأن أداء إمام عاشور مع الأهلي

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر والزمالك السابق، أن أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي الشاب من العناصر الواعدة والتي تحظى باهتمام كبير من جانب روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، منذ تواجده مع المنتخب الأوليمبي، وكذلك أسامة فيصل ومحمود صابر وإبراهيم عادل.

وقال “عيد” في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc الفضائية: “كوكا من العناصر الواعدة، وميزة أن يمتلك الأهلي لاعب ”أشول" في وسط ملعبه، وبالتأكيد مشاركته (قرصة ودن) لمروان عطية، كما أن هناك بعض العناصر شاركت بسبب غياب كهربا والشحات".

وأضاف: "رضا سليم لاعب جيد ويستحق المشاركة أساسيًا وتابعته منذ الموسم الماضي مع الجيش الملكي في الدوري المغربي وكان مؤثر للغاية، ويحظي بثقة من كولر، وهو لاعب مختلف في المراوغات والسرعة ومن أكثر اللاعبين المؤثرة من الصفقات الجديدة، والتقييم يكون على المدى الطويل لكنه عنصر جيد".

نجم الزمالك السابق يفجّر مفاجأة بشأن أداء إمام عاشور مع الأهلي

وواصل: "إمام عاشور متميز بالكرة الطولية التي يرسلها خلف المدافعين وسبق وكررها مع الزمالك لـ زيزو، ولم يصل لـ40% من فورمته حتى الآن، وهو من أفضل لاعبي افريقيا في مركز 8 وحجز مكانه في تشكيلة الأهلي الأساسية.. والفرص التي سنحت للأهلي قبل الهدف الأول، كانت عن طريق محمود جاد حارس المصري بسبب أخطائه في اللقاء، والطرد سهل اللقاء تماما لصالح الأهلي".

وأكمل: "طريقة لعب علي معلول تغيرت كثيرًا، واصبح يرسل الكرات العرضية من بعيد، أو إرسال الكرات الطولية خلف المدافعين، خصوصًا في ظل الضغط الرهيب الذي يقع عليه من كثرة المباريات واصبح يشارك في معظم المواجهات مع الأهلي ومنتخب تونس".

وأضاف: "الأهلي سيعتمد على إمام عاشور ورضا سليم في اللعب من العمق، بعكس الموسم الماضي كان الاعتماد على تاو والشحات فقط من الأطراف".

وتابع: "من الطبيعي أن يدفع علي ماهر بصفقاته الجديدة مع المصري، وكان هناك حالة تخبط في ملف التدعيمات، والفريق لم يظهر بشكل جيد رغم قيامه بفترة اعداد قوية في الصيف الجاري، وتم انفاق مبالغ كبيرة من كامل أبوعلى لإبرام صفقات قوية، ولا أعرف لماذا قامت إدارة المصري بدفع 18 مليون في ضم محمود حمادة (30 سنة) رغم أنه لن يعطي النادي سوى موسمين او ثلاثة فقط".

وأتم: "علي ماهر كان يريد ضم أحمد رفعت لاعب فيوتشر، وكان يطالب إدارة المصري بالتعاقد مع لاعب مميز وقوي في خط الهجوم".