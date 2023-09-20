عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

40 %.. نجم الزمالك السابق يفجّر مفاجأة بشأن أداء إمام عاشور مع الأهلي

صدى البلد

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر والزمالك السابق، أن أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي الشاب من العناصر الواعدة والتي تحظى باهتمام كبير من جانب روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، منذ تواجده مع المنتخب الأوليمبي، وكذلك أسامة فيصل ومحمود صابر وإبراهيم عادل.

وقال “عيد” في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc الفضائية: “كوكا من العناصر الواعدة، وميزة أن يمتلك الأهلي لاعب ”أشول" في وسط ملعبه، وبالتأكيد مشاركته (قرصة ودن) لمروان عطية، كما أن هناك بعض العناصر شاركت بسبب غياب كهربا والشحات".

وأضاف: "رضا سليم لاعب جيد ويستحق المشاركة أساسيًا وتابعته منذ الموسم الماضي مع الجيش الملكي في الدوري المغربي وكان مؤثر للغاية، ويحظي بثقة من كولر، وهو لاعب مختلف في المراوغات والسرعة ومن أكثر اللاعبين المؤثرة من الصفقات الجديدة، والتقييم يكون على المدى الطويل لكنه عنصر جيد".

نجم الزمالك السابق يفجّر مفاجأة بشأن أداء إمام عاشور مع الأهلي 

وواصل: "إمام عاشور متميز بالكرة الطولية التي يرسلها خلف المدافعين وسبق وكررها مع الزمالك لـ زيزو، ولم يصل لـ40% من فورمته حتى الآن، وهو من أفضل لاعبي افريقيا في مركز 8 وحجز مكانه في تشكيلة الأهلي الأساسية.. والفرص التي سنحت للأهلي قبل الهدف الأول، كانت عن طريق محمود جاد حارس المصري بسبب أخطائه في اللقاء، والطرد سهل اللقاء تماما لصالح الأهلي".

وأكمل: "طريقة لعب علي معلول تغيرت كثيرًا، واصبح يرسل الكرات العرضية من بعيد، أو إرسال الكرات الطولية خلف المدافعين، خصوصًا في ظل الضغط الرهيب الذي يقع عليه من كثرة المباريات واصبح يشارك في معظم المواجهات مع الأهلي ومنتخب تونس".

وأضاف: "الأهلي سيعتمد على إمام عاشور ورضا سليم في اللعب من العمق، بعكس الموسم الماضي كان الاعتماد على تاو والشحات فقط من الأطراف".

وتابع: "من الطبيعي أن يدفع علي ماهر بصفقاته الجديدة مع المصري، وكان هناك حالة تخبط في ملف التدعيمات، والفريق لم يظهر بشكل جيد رغم قيامه بفترة اعداد قوية في الصيف الجاري، وتم انفاق مبالغ كبيرة من كامل أبوعلى لإبرام صفقات قوية، ولا أعرف لماذا قامت إدارة المصري بدفع 18 مليون في ضم محمود حمادة (30 سنة) رغم أنه لن يعطي النادي سوى موسمين او ثلاثة فقط".

وأتم: "علي ماهر كان يريد ضم أحمد رفعت لاعب فيوتشر، وكان يطالب إدارة المصري بالتعاقد مع لاعب مميز وقوي في خط الهجوم".

الأهلى أحمد عيد عبدالملك الزمالك فيتوريا امام عاشور رضا سليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفقة بمليارات الدولارات.. العاصمة الإدارية وش السعد على الاقتصاد المصري

16 درجة خلال ساعات| تحذير عاجل من الأرصاد بعد أنباء عاصفة التنين

غضب عارم من الشناوي على عبدالمنعم عقب مباراة الأهلي والمصري |فيديو

عاجل .. زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب شمال غرب مرسى مطروح

زوجة لاعب كرة قدم مشهور|من هي سلمى الجابري ملكة جمال مصر للعالم 2023؟

بشرى سارة| شعبة الخضراوات تكشف موعد تراجع أسعار الطماطم والبصل بالأسواق.. الخير خلال أيام

فيات تيبو بـ 60 ألف جنيه فقط..فرصة لاتعوض

مفاجأة| عملية زراعة شعر وراء عدم لعب لاعب الأهلي بالرأس أمام المصري

ترشيحاتنا

«القومي للبحوث» يكشف تفاصيل زلزال مرسى مطروح اليوم .. وحقيقة وجود أضرار

300 جنيه في يوم وليلة|مفاجأة قوية بأسعار الذهب وعيار 21 الآن

طفرة كبيرة.. الزراعة: حجم الصادرات وصل 6.5 مليون طن العام الماضي |فيديو

40 %.. نجم الزمالك السابق يفجّر مفاجأة بشأن أداء إمام عاشور مع الأهلي

انقطاع مفاجئ للكهرباء في تونس وأنباء عن انفجار بمحطة رادس.. ما الأمر؟

تعرف على أهم الوحدات الشاغرة في المدن الجديدة وآليات حجزها.. الإسكان تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. شاهيناز تثير الجدل بهذه الإطلالة عبر إنستجرام |شاهد

هاني الناظر يفجّر مفاجأة عند تناول كوب شاي يوميًا في هذا التوقيت|تفاصيل

150 مليون دولار ترميم.. سائح يدمر تمثال "البورصة" الأثري

حلاوة المولد.. طريقة عمل الملبن الأبيض

فيديو

أهو جالك أهو.. حفل تخرج طالبات يثير ضجة على مواقع التواصل |فيديوجراف

لاعب كرة ومدير تصوير.. معلومات عن أبناء الفنان الراحل أشرف مصيلحي

إصابة فنانة شهيرة بالسرطان وأسرتها توقف علاجها.. فيديوجراف

بالقبلات والأحضان.. انتهاء الخلاف بين محمد رمضان ونوال الزغبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ