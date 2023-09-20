الوطنية للانتخابات: التصويت الإلكتروني لاختيار الرئيس يتطلب تعديلا تشريعيا ومشاكل تقنية تمنع التطبيق

رد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، على سؤال: “هل من الممكن أن يكون هناك تصويت إلكتروني في انتخابات الرئاسة 2024؟”، قائلا: إن هناك مشاكل تقنية تمنع تطبيق التصويت الإليكتروني، كما أن هذا الأمر يتطلب تعديلا دستوريا.

وأوضح المستشار أحمد بنداري، أن أي تجاوز أو شائعات بشأن انتخابات الرئاسة 2024، سيتم إحالتها إلى النيابة العامة أو النيابة الإدارية.

وجاء أبرز ما تم الإعلان عنه في مؤتمر الهيئة كالتالي :

25 سبتمبر.. الإعلان عن بداية العملية الانتخابية وجدولها الزمني

نقف على مسافة واحدة من كل المرشحين

الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل

لن نتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات تجاه محاولة التشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية

نحذر من نشر أي أخبار غير رسمية .. وتؤكد علي حيادها وفقاً للدستور

نطالب وسائل الإعلام بمنح مساحة متساوية لمرشحي الإنتخابات الرئاسية

نحذر كل من يشكك في نزاهة عمل الهيئة

تناشد وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني سرعة التسجيل في قاعدة البيانات

اختيار البنك الأهلي ومصر لفتح حسابات المرشحين ومتابعتها دون سرية

تمت مراعاة ذوي الهمم للمشاركة بسهولة في العملية الانتخابية

قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات

عدم إعتماد التصويت الإلكتروني لتجنب الطعون علي العملية الإنتخابية

مندوب لكل مرشح في كافة اللجان الفرعية والعامة

قبول كافة المرشحين حال استيفاء أوراقهم