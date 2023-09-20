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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة 26 من العاملين بمدرسة فارسكور الزراعية للتحقيق

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، زيارة مفاجئة لمدرسة فارسكور الثانوية الزراعية، للوقوف على الاستعدادات التى قامت بها الإدارة التعليمية والمدرسة للاستعداد للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

وتفقدت محافظ دمياط، المدرسة للإطلاع على آلية العمل بالأقسام المختلفة،  وكذلك المنظومة التى تتبعها للتوريد والإنتاج والبيع بالمنافذ التابعة للمدرسة ، وأيضًا أعمال الصيانة التى تم تنفيذها بها حيث شددت على الانتهاء من جميع أعمال الصيانة بمبانى المدرسة قبل بداية العام الدراسي وإتمام كافة الاستعدادات لضمان جاهزية المدرسة لاستقبال الطلاب و استقرار المنظومة التعليمية.

وأكد أنه سيتم مخاطبة التعليم الفنى لوضع خطة محددة لتعظيم الاستفادة من إمكانيات المدارس الزراعية على مستوى المحافظة ، والإنتاج الذى تقدمه من خلال تحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأدوات وتوفير العمالة اللازمة لإدارته.

وعلى جانب آخر فقد قام فريق إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية ، بعمل انضباط إدارى للعاملين بالمدرسة ، حيث تبين عدم حضور 26 من العاملين لم يتم الشطب عليهم بسجلات الحضور والانصراف ،لذا قررت المحافظ إحالة مسئول السجلات ووكيل المدرسة للشئون القانونية للتحقيق

حمدان ربيع رئيساً لجامعة دمياط

دمياط استعداد للعام الدراسي اعمال الصيانة استقبال الطلاب الثانوية الزراعية الدكتورة منال عوض الدكتورة منال عوض محافظ دمياط منال عوض

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