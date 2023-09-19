حمدان ربيع رئيساً لجامعة دمياط

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القرار الجمهورى رقم ( ٣٩٠) لسنة ٢٠٢٣ بتعيين الأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولى رئيساً لجامعة دمياط لمدة أربع سنوات.

وتقدم الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، و الأستاذ الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ثقتهم ودعمهم الدائم، لاستكمال مسيرة العطاء في خدمة البحث العلمي والارتقاء بالجامعة.

مؤكدًا على مواصلة بذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق التنمية الشاملة لمصرنا الحبيبة، وموجهًا الشكر ايضاً لكل رؤساء الجامعة السابقين على مجهوداتهم طوال الفترة الماضية.