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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ميناء دمياط يوقع مذكرة تفاهم مع مركز بحثي عالمي لمواجهة التغيرات المناخية

هيئة ميناء دمياط
هيئة ميناء دمياط

شاركت هيئة ميناء دمياط، اليوم الأربعاء، في فعاليات المؤتمر الثالث لمبادرة (Life4MEDECA) للتحول الأخضر في المتوسط والذي أقيم بمكتبة الإسكندرية بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي وميناء ليفورنو الإيطالي، وبحضور وفد رفيع المستوى لقطاع النقل البحري برئاسة رضا إسماعيل، وبعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومفوضية الاتحاد، وممثلو لجنة النقل بالبرلمان الأوروبي وتمثيل لعدد من الموانئ المتوسطية من مصر، والجزائر، ومالطا، واليونان، وإيطاليا، وأسبانيا إضافة إلى ميناء ليفورنو الإيطالي الذى يعد الشريك الرئيسي للمبادرة.


وقال رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أحمد حواش، وفقا لبيان، إن مؤتمر تناول عددا من الجلسات والحلقات النقاشية تناولت نظرة عامة على مشروعات التحول الأخضر ومستقبله فى صناعة النقل البحري، وخلال تلك الجلسة قام مدير إدارة السلامة والمعاهدات البحرية المهندس نجيب محمد بتقديم عرض تناول أهم الخطوات التي تتخذها هيئة ميناء دمياط ضمن خطتها الحالية للتحول إلى ميناء أخضر تنفيذا لإستراتيجية مصر 2030.


وأعرب حواش، في كلمته، عن شكره للجهات المنظمة لدعوة هيئة ميناء دمياط للمشاركة في المؤتمر الثالث لمبادرة (Life4MEDECA) الذي يأتي في وقت نحن في أمس الحاجة إليه لإيجاد حلول جذرية ومبتكرة واتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة من جميع أصحاب المصلحة المعنيين للتصدي للتغيرات المناخية وارتفاع مستوى سطح البحر المنذر بالخطر على جميع الأصعدة. 


وأشار حواش إلى مشاركة هيئة الميناء في مؤتمر المناخ (27COP) الذي عقد بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022 والذى أسفرت نتائجه عن توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة ميناء دمياط والمكتب الاستشاري الهندسي يونيفرسال ممثلاً عن أحد المراكز البحثية المتطورة على مستوى العالم والتابع لجامعة ستراثكلايد، لدراسة تأثير التغيرات المناخية على الميناء وإيجاد حلول جريئة وطموحة ومبتكرة للتصدي لتغير المناخ وتحقيق أهداف إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس الخاصة بها.

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