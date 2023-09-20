رئيس جامعة العريش يوجه بالانتهاء من أعمال التشجير قبل بداية العام الدراسي

تفقد الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش محافظة شمال سيناء، أعمال التشجير التي تتم في الجامعة لنشر الوعى البيئي لدى الطلاب والعاملين، حيث يأتي ذلك فيِ إطار تجميل الجامعة بصورة حضارية ومنسقة.

وصرح رئيس الجامعة، بأنه جارٍ زراعة الأشجار بجميع المساحات الخضراء بحرم الجامعة، وتم التأكيد على استعادة رونق الحدائق والمسطحات الخضراء ذات الطابع الجمالي المميز لجامعة العريش، مع زيادة عدد الأشجار المثمرة في أنحاء الحرم الجامعي لما لها من الفوائد المتنوعة.



وشدد رئيس الجامعة، على ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال قبل بداية العام الدراسي الجديد لاستعادة المنظر الجمالى للحرم الجامعي.



وكان الدكتور الدمرداش ، قد تفقد الإدارة الطبية بالجامعة لمتابعة سير العمل بالإدارة على الطبيعة، ومتابعة تجهيزاتها وجودة الخدمة الصحية المقدمة بها والوقوف على سبل تطويرها ، لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للطلاب والمترددين علي الإدارة الطبية ، والكشوف الطبية التي تتم على الطلاب الجدد .