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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القرار بيد بايدن.. الإدارة الأمريكية توافق على إرسال سلاح حاسم لـ أوكرانيا

جو بايدن
جو بايدن

أفادت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن جميع الإدارات الأمريكية وافقت على إرسال صواريخ “أتاكمز” بعيدة المدي إلى الجيش الأوكراني لكن القرار بيد الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يقترب من اتخاذ قرار بإرسال صواريخ “أتاكمز” بعيدة المدى إلى أوكرانيا، والتي قد تصبح فصلاً جديدًا في دعم واشنطن العسكري للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأوضحت الصحيفة، أن البيت الأبيض كان حذرا منذ فترة طويلة من طلبات كييف لتزويده بصاروخ باليستي تكتيكي يصل مداه إلى 300 كيلومتر.

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وتتردد واشنطن في إرسال هذا النوع من الصواريخ إلى القوات الأوكرانية بسبب مخاوف بشأن محدودية الإمدادات وإمكانية استخدامه لشن ضربات ضد روسيا، الأمر الذي من شأنه تصعيد الصراع.

الجيش الأوكراني بايدن أمريكا أوكرانيا

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