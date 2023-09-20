صدام مع المشجعين.. مارسيليا يعلن رحيل مدربه مارسيلينو رسميا

أعلن أولمبيك مارسيليا الفرنسي، اليوم الأربعاء، رحيل مدربه مارسيلينو في ظل صدام مع المشجعين.

وكانت إدارة مارسيليا انتقدت أمس، الثلاثاء، ممثلي الجماهير بعد مزاعم بتهديدات لإدارة النادي ومطالبتها بالاستقالة خلال اجتماع يوم الاثنين الماضي.

وقال النادي في بيان: "يعتقد أولمبيك مارسيليا أن أحداث 18 سبتمبر لا تسمح لمارسيلينو وطاقمه الفني بأداء الدور المنوط به في ظروف جيدة".

وأضاف: "نتيجة لهذا الوضع المؤسف، لن يواصل مارسيلينو وطاقمه العمل في أولمبيك مرسيليا".

وأتم: "في ظل هذا الوضع، يشعر النادي بأسره بخيبة أمل قصوى كونه مضطرا للتعامل مع رحيل مدرب وجهازه الفني، الذين تولوا المسئولية في مرسيليا في 23 يونيو وكانوا ملتزمين تماما تجاه النادي، لأسباب غير رياضية".

وتولى مارسيلينو، مدرب فالنسيا وأتليتيك بيلباو السابق، المسئولية في يونيو الماضي بدلا من إيجور تيودور.

ويحتل مارسيليا المركز الرابع في الدوري بتسع نقاط من خمس مباريات، وودع منافسات دوري أبطال أوروبا بعد خسارته أمام باناثينايكوس اليوناني في الدور الثالث للتصفيات.

ويلعب الفريق الفرنسي أمام أياكس أمستردام في الدوري الأوروبي غدًا، الخميس، قبل أن يحل ضيفًا على باريس سان جيرمان، حامل لقب الدوري الفرنسي، يوم الأحد.