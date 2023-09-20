58 % من البشر لا يحبون سماع أصواتهم بالرسالة الصوتية.. وتعليق الستات

علقت الستات على سبب كره العديد لسماع أصواتهم بالرسائل و التسجيلات الصوتية على الواتساب، موضحة أن هناك دراسات قامت بها أحد مستشفيات هارفارد سمت هذه الحالة بمواجهة الصوت، و أثبتت أن 58% من البشر لا يحبوا سماع أصواتهم بالرسائل الصوتية.

وأوضحت سهير جودة، خلال تقديمها برنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، عدم حبها على الإطلاق للرسائل الصوتية منوهة إلى أنها لم تقم بتسجيل رسائل صوتية خلال حياتها أكثر من 5 مرات، معلقة: "بحب أكتب و مبحبش حد يبعتلي رسالة صوتية، و ببقى مضايقة لما تتبعتلي رسالة صوتية".

طريقة “شيحة” في سماع الرسائل الصوتية

ومن جانبها قالت مفيدة شيحة، "أي حد بيبعتلي رسالة بصوته بسرعها و بسمعها، مش بركز في الصوت لأنه بيكون متسرع"، مؤكدة أنها تحب سماع صوتها في كل حالاتها و خاصة بالراديو.

وأضافت "جودة"، "أنا اختياري الأول أني أسمع الصوت في التليفون مش في رسالة صوتية".