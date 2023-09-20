أعلنت الدكتور غادة جبارة اليوم الأربعاء عن تدشين أول منصة إلكترونية تابعة لأكاديمية الفنون وهي الخاصة بمسرح الدكتورة نهاد صليحة والذي قدم عليه عدد كبير من العروض المسرحية.

وحضر المؤتمر كل من الدكتور محمود فؤاد مدير مسرح نهاد صليحة؛ والفنانة سماء ابراهيم والفنان مصطفي منصور والفنان حسن عبدالله والمخرج أشرف فايق وعدد كبير من المسرحيين وأستاذة أكاديمية الفنون.

وقالت الدكتور غادة جبارة في كلمتها بالمؤتمر الصحفي الذي أقيم بقاعة الدكتور ثروت عكاشة داخل أكاديمية الفنون ان الهدف من المنصة هو التزامن مع التحول الرقمي الذي تسعي له الدولة ويساهم في تحقيق سياستها؛ باللة لعدد من الإنجازات الأخري التي يهدف لها تدشين المنصة.

وأشارت غادة جبارة؛ علي أن المنصة تحمل اسم NST وسوف يتم فتح باب الاشتراك للجمهور لمتابعة الأنشطة والأعمال الفنية التي سيتم تقديمها إضافة إلي انتاج عرض مسرحي يحمل اسم الجريمة والعقاب؛ وإنتاج مسلسل تليفزيوني لطلاب أكاديمية الفنون تحت إشراف الدكتور ضياء الدين السيد؛ وإنتاج عدد من البرامج الفنية.

وحضر المؤتمر الأستاذة رضوي زكي والتي قامت بالشرح التوضيحي أمام الحضور الخاص بالمنصة؛ بينما كرم الدكتور محمود فؤاد مدير مسرح نهاد صليحة في نهاية المؤتمر الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون لما قدمته من دعم كبير لتدشين المنصة الجديدة.