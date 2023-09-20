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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بتهم الفساد.. تفاصيل اعتقال نجل الرئيس الجابوني المخلوع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن المدعي العام الجابوني اعتقال نجل الرئيس المخلوع علي بونغو أونديمبا وعدد من كبار المسؤولين السابقين بتهم بينها الخيانة العظمى، والفساد.


وقال المدعي العام في ليبرفيل أندريه باتريك روبونات، وفق وكالة "فرانس بريس"، إن الابن الأكبر لبونغو، نور الدين بونغو فالنتين والمتحدث باسم الرئاسة السابقة جيسي إيلا إكوجا وغيرهما، "تم توجيه الاتهام إليهم ووضعهم في الحبس المؤقت" يوم الثلاثاء.


ويواجهون "مجموعة من التهم، بما في ذلك بتهم تتراوح بين القضايا التشغيلية للمجمع الانتخابي والتزوير واستخدام أختام الجمهورية والفساد واختلاس الأموال العامة وغسل الأموال".

وأعلنت مجموعة من كبار ضباط القوات المسلحة الجابونية أنهم وصلوا إلى السلطة وأن نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت في 26 أغسطس قد ألغيت.

وأعلن قادة الجيش لاحقا أنهم قرروا بالإجماع تعيين بريس أوليغوي نغويما رئيسا للبلاد للفترة الانتقالية.

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