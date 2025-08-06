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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

250 جنيه في سبتمبر.. وزير الشؤون النيابية يكشف تفاصيل مهمة عن أجرة وحدات الإيجار القديم

محمود فوزي
محمود فوزي
هاني حسين

أكد محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، أن قانون الإيجار القديم الجديد نافذ من يوم 5 أغسطس 2025 .

وقال محمود فوزي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" الأجرة هتبقى 250 جنيه اعتبارا من أجرة  سبتمبر 2025 ".

وتابع  :"  بالنسبة للسكني بداية من سبتمبر تبدأ كل وحدة مستأجرة دفع 250 فورا لحين بداية حصر وتقسييم المناطق".

وأكمل محمود فوزي :"  القانون قال فيه 3 مناطق وهم مناطق متميزة ومناطق متوسطة  ومناطق اقتصادية  المناطق المتميزة هتدفع 20 مثل القيمة الإيجارية بحد أدنى ادنى الف جنيه".

وتابع  :" المناطق المتوسطة هتدفع 10 أمثال القيمة الإيجارية بحد ادنى 400 جنيه والمناطق الاقتصادية هتدفع 10 أمثال بحد ادنى 250 جنيه ".

واكمل وزير الشئون النيابية :" بالنسبة للوحدات غير السكنية تدفع 5 أمثال القيمة الإيجارية بدون حد أدنى".

ولفت محمود فوزي :" سيصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بقواعد ونظم عمل لجان الحصر ويتضمن القواعد العامة التي تعمل بموجبها كل اللجان ويصدر قرار من كل محافظ بتشكل لجان الحصر". . 
 

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