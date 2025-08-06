250 جنيه في سبتمبر.. وزير الشؤون النيابية يكشف تفاصيل مهمة عن أجرة وحدات الإيجار القديم

أكد محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، أن قانون الإيجار القديم الجديد نافذ من يوم 5 أغسطس 2025 .

وقال محمود فوزي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" الأجرة هتبقى 250 جنيه اعتبارا من أجرة سبتمبر 2025 ".

وتابع :" بالنسبة للسكني بداية من سبتمبر تبدأ كل وحدة مستأجرة دفع 250 فورا لحين بداية حصر وتقسييم المناطق".

وأكمل محمود فوزي :" القانون قال فيه 3 مناطق وهم مناطق متميزة ومناطق متوسطة ومناطق اقتصادية المناطق المتميزة هتدفع 20 مثل القيمة الإيجارية بحد أدنى ادنى الف جنيه".

وتابع :" المناطق المتوسطة هتدفع 10 أمثال القيمة الإيجارية بحد ادنى 400 جنيه والمناطق الاقتصادية هتدفع 10 أمثال بحد ادنى 250 جنيه ".

واكمل وزير الشئون النيابية :" بالنسبة للوحدات غير السكنية تدفع 5 أمثال القيمة الإيجارية بدون حد أدنى".

ولفت محمود فوزي :" سيصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بقواعد ونظم عمل لجان الحصر ويتضمن القواعد العامة التي تعمل بموجبها كل اللجان ويصدر قرار من كل محافظ بتشكل لجان الحصر". .

