وزير الشئون القانونية: الأجرة الشهرية للسكن 250 جنيها تبدأ سبتمر 2025

قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون القانونية، إن الأجرة الشهرية للسكن 250 جنيها تبدأ سبتمر 2025 للسكني حتى تقسيم المناطق لـ3 تقسيمات متميزة وستكون بحد أدنى ألف جنيه ومتوسطة حد أدنى 400 جنيه ومتوسطة ستكون 250 جنيها شهريا.

وتابع وزير الشئون القانونية انه بالنسبة للوحدات غير السكنية ستكون القيمة الايجارية ٥ امثال القيمة الايجارية مشيرا الي ان هناك الاليات لتطبيق هذا القانون وتشكيل لجان حصر لافتتا انه من المقرر ان تنشأ وزارة الاسكان منصة اليكترونية لتلقي طلبات من المواطنين للحصول علي شقة مؤكدا انه سيكون هناك نماذج لطلبات مكتوبة متوفرة في مكاتب البريد.

وأكد أن الإسكان البديل سيلائم كل الفئات متميزة ومتوسطة، وأن الأسعار التي ستطبق في البرنامج ليست بالضرورة تكون مثل الإسكان الاجتماعي، وأن لجان الحصر التي ستعمل لن تحدد القيمة الإيجار وهي تختص بتصنيف المناطق فقط.