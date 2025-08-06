مفاجأة بقانون الإيجار القديم.. وزير الشئون النيابية يكشف عن الفئات المستثناة من التطبيق

قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، إن العقود الإيجارية التي تم إبرامها بعد تاريخ 31 يناير عام 1996 لا تخضع لقانون الإيجار القديم الذي تمت الموافقة عليه.

التزام قانوني واضح

وأكد وزير الشؤون النيابية خلال المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية لديها التزام قانوني واضح ضمن قانون الإيجار القديم لتوفير السكن المناسب للفئات المستحقة قبل انتهاء مدة توفيق الأوضاع.

وشدد المستشار محمود فوزي على أن قانون الإيجار القديم سارٍ ونافذ المفعول منذ تاريخ 5 أغسطس 2025، وذلك عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه رسميا.

من جانب آخر؛ أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيتم يوم السبت الموافق الأول من نوفمبر المقبل، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء.

وأشار مدبولي إلى أنه جار التنسيق مع الجهات المعنية لإخراج فعاليات المتحف المصري الكبير بما يليق بقيمة الدولة المصرية الحضارية والثقافية.

وبشأن استهلاك الكهرباء؛ لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أننا ما زلنا في فصل الصيف ومن المقرر أن ترتفع درجات الحرارة من جديد خلال الأيام المقبلة، موضحا أن وزير الكهرباء استعرض خطة الوزارة لمواجهة تلك الموجة الحارة.

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