وزير الشئون النيابية: قانون الإيجار القديم نافذ وسار تطبيقه من 5 أغسطس 2025

قال المستشار محمود فوزي، وزير الدولة للشئون النيابية، إن الحكومة لديها التزام قانوني واضح ضمن قانون الإيجار القديم لتوفير السكن المناسب للأسر المستحقة قبل انتهاء مدة توفيق الأوضاع.

قانون الإيجار القديم نافذ وسار تطبيقه من 5 أغسطس 2025

وأكد فوزي، خلال المؤتمر الصحفى للحكومة الذي عقد مساء اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن العقود الإيجارية التي أبرمت بعد 31 يناير 1996 لا تخضع لقانون الإيجار القديم.

وأضاف وزير الدولة للشئون النيابية، أن قانون الإيجار القديم نافذ وسار تطبيقه من 5 أغسطس 2025.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على 8 قرارات مهمة.

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