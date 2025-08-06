قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: تحويلات المصريين بالخارج تعكس ثقتهم في الدولة
محمد صلاح يستعرض حذاءه الجديد بتصميم وطني يحمل اسمه وعلم مصر
محمود فوزي: قانون الإيجار القديم قرر أحقية تخصيص وحدات بديلة للمستأجر الأصلي وزوجه
غانا.. مصرع وزيري الدفاع والبيئة في حادث تحطم طائرة
وزير الشؤون النيابية: التزام قانوني بتوفير سكن بديل للأسر المستحقة قبل انتهاء المدة
مدبولي يعلن الموعد الرسمي لافتتاح المتحف المصري الكبير
موعد إجازة المولد النبوي والعطلات المتبقية في 2025
وزير الشئون القانونية: الأجرة الشهرية للسكن 250 جنيها تبدأ سبتمر 2025
قبل نهاية 2025.. الحكومة: الإعلان عن رؤية متكاملة لـ 5 سنوات قادمة
عقود إيجار مُعفاة من التعديلات الجديدة.. وزير الشؤون النيابية يوضح التفاصيل
بدءًا من 2025/2026.. إطلاق أول برنامج جامعي لتدريس العلوم المصرفية في كليات التجارة
250 جنيه في سبتمبر.. وزير الشؤون النيابية يكشف تفاصيل مهمة عن أجرة وحدات الإيجار القديم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الشؤون النيابية: التزام قانوني بتوفير سكن بديل للأسر المستحقة قبل انتهاء المدة

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي
محمد البدوي

قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، إن قانون الإيجار القديم يعالج العديد من المشكلات، منها مشكلة المساكن الخالية، وانهيار العقارات لعدم الصيانة، والثروة العقارية المهدرة.

وأكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، خلال المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن العقود الإيجارية التي أبرمت بعد 31 يناير 1996 لا تخضع لقانون الإيجار القديم.

توفير السكن المناسب 

وأوضح المستشار محمود فوزي، أن الدولة لديها التزام قانوني واضح ضمن قانون الإيجار القديم؛ لتوفير السكن المناسب للأسر المستحقة قبل انتهاء مدة توفيق الأوضاع.

ولفت وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي إلى أن قانون الإيجار القديم نافذ، وسارٍ تطبيقه بدءًا من 5 أغسطس 2025.

https://www.youtube.com/live/EsZRN-9f6a4?si=-SU0GVQ1YXq_PBsM

الإيجار القديم قانون الإيجار القديم وزير الشؤون النيابية التواصل السياسي الإيجارات القديمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جامعة طنطا

ماذا يحدث في جامعة طنطا؟ استقالات بالجملة لنواب النساء والتوليد

عميد كلية الطب بجامعة طنطا

تحرك عاجل.. القصة الكاملة لاستقالة نواب النساء والتوليد في جامعة طنطا

الدواجن

أكثر من 15 جنيهًا | تراجع أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن الكيلو الآن

وزير التربية والتعليم

إعادة توزيع المعلمين بالمدارس حرصاً على تحقيق رضاهم الوظيفي

مدحت تيخا

حسبي الله ونعم الوكيل.. مدحت تيخا يثير الجدل ويكشف تفاصيل تعرّضه للنصب

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025 في محطات الوقود

سوزي الأردنية و مونلي

شريكها في كل حاجة غلط.. بلاغ ضد صديق سوزي الأردنية

انتخابات مجلس الشيوخ

قبل الإعلان عن نتيجة انتخابات الشيوخ.. شروط الفوز بالفردي والقوائم

ترشيحاتنا

عيد عبد الهادي

الحرية المصري: كلمة الرئيس بالأكاديمية العسكرية جاءت في توقيت بالغ الأهمية

ميشيل الجمل

ميشيل الجمل: تصريحات الرئيس تعكس رؤية شاملة لبناء الإنسان المصري

أم عمر فراولة

عقوبات رادعة تواجة البلوجر أم عمر فراولة.. لهذا السبب

بالصور

تعرف على فوائد البصل لحساسية الأنف

تعرف على فوائد البصل لحساسية الأنف
تعرف على فوائد البصل لحساسية الأنف
تعرف على فوائد البصل لحساسية الأنف

مدينة تسمح لسائقي الموتوسيكلات يتخطي إشارات المرور

سائقي الموتوسيكلات
سائقي الموتوسيكلات
سائقي الموتوسيكلات

كواليس تصوير مسلسل ورد وشوكولاتة.. صور

كواليس ورد وشوكلاته
كواليس ورد وشوكلاته
كواليس ورد وشوكلاته

بـ تان و خصر منحوت..سارة سلامةتثير الجدل بإطلالتها الصيفية

بـ تان و خصر منحوت..سارة سلامةتثير الجدل بإطلالتها الصيفية
بـ تان و خصر منحوت..سارة سلامةتثير الجدل بإطلالتها الصيفية
بـ تان و خصر منحوت..سارة سلامةتثير الجدل بإطلالتها الصيفية

فيديو

طبيب شيكا

كان بيحب التيك توك.. تعليق طبيب شيكا على أزمة سرقة الأعضاء

سوزي الأردنية

طارق سابها ومونلي أنتيمها.. حكاية سوزي الأردنية حتى الحبس

سوزي الأردنية

مكنش قصدي.. سوزي الأردنية تنهار بعد 6 ساعات من التحقيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد