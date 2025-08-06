قبل نهاية 2025.. الحكومة: الإعلان عن رؤية متكاملة لـ 5 سنوات قادمة

قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الحكومة تضع تصورا دقيقا لرؤية الدولة المصرية حتى 2030، وإن برنامج الصندوق الدولي ينتهي بنهاية العام القادم، وعليه كل الخطط التي يتم وضعها والتي ترتكز على رؤية 2030 يتم تحديثها في إطار المستهدفات الأساسية لها.

وأوضح رئيس الوزراء خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الحكومي، أن الدولة تعمل خلال الفترة الحالية على إعلان رؤية متكاملة لـ 5 سنوات قادمة، وذلك قبل نهاية عام 2025.

وفي سياق متصل، أشار مدبولي إلى أن هناك زيادة في استهلاك المياه في مصر خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أنه على الفلاحين تطهير المساقي.

وعلى الصعيد الإقليمي، أكد أن مصر تواصل عمليات إسقاط المساعدات لأهالي قطاع غزة.