برصاص الاحتلال.. استشهاد سليمان العبيد الهداف التاريخي للأندية الفلسطينية

توفي سليمان العبيد، لاعب منتخب فلسطين السابق والهداف التاريخي للأندية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة.



ووفقًا لوكالة "وفا" الفلسطينية فإن مصادر طبية في القطاع، أعلنت عن استشهاد العبيد عن عمر يناهز 41 عامًا أثناء انتظاره للحصول على مساعدات.

وكان تسعة وثلاثون من الرياضيين والكشافة والشباب ارتقوا خلال الشهر الماضي وحده، ليبلغ عدد الشهداء من أبناء الحركة الرياضية والشبابية والكشفية أكثر من 656 شهيدًا منذ بدء الإبادة الجماعية.



وبدأ العبيد مسيرته مع نادي خدمات الشاطئ، كما لعب مع نادي الأمعري في دوري الضفة الغربية الممتاز.

وسجل العبيد أول أهدافه الدولية مع منتخب فلسطين ضد اليمن خلال بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم 2010، كما مثّل المنتخب خلال تصفيات كأس التحدي الآسيوي 2012 وتصفيات كأس العالم 2014.