التشكيل الرسمي لمنتخب مصر وكوريا في بداية مشوار مونديال الناشئين لكرة اليد

يستهل منتخب مصر مشواره في بطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة (IHF U19) التي تستضيفها مصر، بمواجهة قوية أمام منتخب كوريا الجنوبية، مساء اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025، في تمام الساعة الثامنة مساء على صالة ستاد القاهرة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة.

ويقود الفراعنة المدرب فرناندو بارابيتو، ويضم الفريق مجموعة من أبرز المواهب الصاعدة، أبرزهم عبد الهادي يوسف، عواد زياد، إبراهيم سيف الدين، وأحمد يوسف، في حين يقود الجهاز الفني المعاون كل من إبراهيم مازن، محمد السليهي، إبراهيم مصطفى، ومحمد عبد العزيز.

من جانبه، حضر المنتخب الكوري الجنوبي إلى اللقاء بقائمة تضم 16 لاعبا، يتقدمهم لي جو يونج، كيم سيونج إل، وكوان أوه جون، تحت قيادة المدرب بارك تاي هوان.

يدير اللقاء طاقم تحكيم برازيلي مكون من هنريكي جودوي و دانيال ماغالهايس، فيما تولى الإسباني مارتن فرانكو والقطري منصور السويدي الإشراف الفني، وأشرف الصربي يوفان بوباديتش كمندوب عن الاتحاد الدولي لكرة اليد (IHF).

وتأمل الجماهير المصرية أن يحقق ناشئو الفراعنة بداية قوية تعكس طموحاتهم في المنافسة على اللقب، خاصة مع تنظيم البطولة على أرضهم وبين جماهيرهم.