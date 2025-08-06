كواليس تصوير مسلسل ورد وشوكولاتة.. صور

كشف منصة "يانجو بلاي" عن الصور الحصرية الأولى من كواليس تصوير أحدث إنتاجاته الأصلية، مسلسل "ورد وشوكولاتة".

يجمع هذا العمل الدرامي المنتظر النجمين محمد فراج وزينة ، ويشارك في المسلسل مجموعة من ألمع النجوم، منهم مريم الخشت، مها نصار، صفاء الطوخي، عمرو مهدي ومحمد سليمان، بالإضافة إلى الوجوه الصاعدة مثل يوسف حشيش وآية سليم، ويستعرض قصة مشوقة مستوحاة من أحداث حقيقية.

"ورد وشوكولاتة" من تأليف الكاتب محمد رجاء، وإخراج محمد العدل، ويأتي هذا العمل في إطار تعاون درامي مع "العدل جروب".



شارك محمد فراج مؤخرا في مسلسل كتالوج مع ريهام عبد الغفور المكون من 10 حلقات، ويسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الأهل في تربية أبنائهم.

تدور قصة المسلسل حول يوسف (محمد فراج)، رجل يجد نفسه فجأة مسؤولًا عن تربية طفليه بعد وفاة زوجته أمينة (ريهام عبد الغفور)، حيث يكتشف يوسف سلسلة من مقاطع الفيديو التعليمية حول التربية التي كانت زوجته الراحلة قد سجلتها قبل موتها، وكل فيديو يصبح دليل ومنارة تعيده الى قلوب أولاده، حيث يكتشف قوة لم يكن يعلم بوجودها.