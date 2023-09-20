بحضور زاهي حواس.. محافظ الدقهلية يفتتح الصالون الثقافي لحزب مستقبل وطن

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور زاهي حواس وزير الاثار الاسبق والكاتب الصحفي اسامه سرايا رئيس تحرير الاهرام الاسبق وذلك في اطار زيارتهم للمحافظة للمشاركة في اعمال الصالون الثقافي لامانة الثقافة والفن والرياضه بحزب مستقبل وطن والذي أقيم بالقاعة الكبري بديوان عام محافظة الدقهلية تحت رعاية الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية و النائب طارق عبد الهادي عضو مجلس الشيوخ والامين العام المساعد لحزب مستقبل وطن.



وقد افتتح"مختار"اعمال الندوة التي تم تنظيمها في اطار الصالون الثقافي وادارها الكاتب الصحفي حازم نصر مدير تحرير الاخبار واعضاء مجلس النواب عمداء كليات السياحة والفنادق والطب بجامعة المنصوره ومدير مستشفيات جامعة المنصورة وأعضاء هيئة مكتب حزب مستقبل وطن وشباب الحزب والقيادات التنفيذية بالمحافظة وعددا من الشخصيات العامة وطلاب وطالبات كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة.



وفي بداية الندوة قال "مختار" اثق في قدرة الشباب علي المشاركة السياسية لبناء المستقبل وحماية الوطن من الأطماع جنبا الي جنب مع القوات المسلحة التي قدمت تضحياتها علي مر العصور..

واشار "مختار" علي اهمية إستعادة روح أكتوبر لنعمل من خلالها مستمرين في بناء الوطن ولتحقيق المزيد من الإنجازات في كل ربوع مصر.



وقد حاضر في الندوه "حواس وسرايا" حول قضايا الشأن العام حيث تناولا العديد من القضايا منها كيفية مواجهة الشائعات المغرضة ومقارنة ماتم انجازة علي ارض الواقع، وتم خلال محاضرتهما استعراض استعدادات الانتخابات الرئاسية المقبلة وكما تناولا قضايا منها اهمية رفع الوعي السياسي والاجتماعي وضرورة المشاركة والتواجد وابداء الرأي لحماية مكتسبات ما تحقق من استقرار في السنوات الماضية.



و في نهاية الندوة دار حوار مفتوح اجاب فيه "حواس وسرايا" علي اسئلة الحاضرين المشاركين في الندوة عن مختلف القضايا المصرية في المرحلة المقبلة، وفي ختام الندوه سلم محافظ الدقهلية ومسئولي حزب مستقبل وطن درع المحافظة ودرع الحزب الدكتور زاهي حواس والكاتب الصحفي اسامه سرايا تقديرا وعرفانا لمشاركتهم اعمال الصالون الثقافي بديوان عام المحافظة.

FB_IMG_1695226827448

FB_IMG_1695226813218

FB_IMG_1695226808515

FB_IMG_1695226800894

FB_IMG_1695226794871

FB_IMG_1695226781227

FB_IMG_1695226757529

FB_IMG_1695226754779