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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منذ 500 ألف عام.. اكتشاف أقدم هيكل خشبي بالعالم داخل أدغال أفريقيا

اكتشاف أقدم هيكل
اكتشاف أقدم هيكل خشبى بالعالم داخل أدغال

اكتشف الباحثون بقايا ما يُعتقد أنه أقدم هيكل خشبي معروف في العالم، وهو عبارة عن مجموعة من جذوع الأشجار على ضفة نهر على الحدود مع زامبيا وتنزانيا، والتي سبقت ظهور الإنسان الحديث.

وبحسب ما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، ربما يكون الهيكل البسيط، الذي تم صنعه من خلال تشكيل جذوع الأشجار بأدوات حجرية حادة، قد شكل جزءًا من ممر أو منصة لأسلاف البشر الذين عاشوا على طول نهر كالامبو منذ ما يقرب من 500 ألف عام.

وتظهر العلامات الموجودة على جذوع الأشجار أنها قد تم قطعها وتقطيعها وكشطها بمجموعة من الأدوات الحجرية الموجودة في الموقع. أحد قطع الأشجار، وهو نوع من شجر الصفصاف، يعلو الآخر ويتم تثبيته في مكانه بواسطة شق كبير مقلوب على شكل حرف U في جانبه السفلي.

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