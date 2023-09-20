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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ماذا حدث في البورصة اليوم.. خبير يكشف أسباب الهبوط

صدى البلد

 

اختتمت البورصة، تعاملات اليوم الأربعاء، بتراجع جميع مؤشراتهت، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 11 مليار جنيه ليستر عند مستوى 1.342 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 19797 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 23877 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 8286 نقطة.

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كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 3799 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 5623 نقطة.

قال حسام عيد خبير أسواق المال ان المؤشر الرئيسي لـ البورصة المصرية EGX30 اغلق متراجعا باكثر من 157 نقطة بنسبة هبوط 0.97% مسجلاً مستوى إغلاق عند 19797.23 نقطة نتيجة ظهور عمليات جني أرباح وتصحيح بالاسهم القيادية بالقرب من القمة التاريخية الجديدة التي حققها المؤشر الرئيسي في بداية التعاملات اليوم وتحديدا عند مستوى 20200 نقطة.

وأشار إلى أن عملت جني الأرباح دفعت المؤشر الرئيسي إلى فقد مكاسبه الصباحية وينهي تعاملات اليوم بالمنطقة الحمراء مع اتجاه المؤسسات المالية المصرية نحو البيع وجني الأرباح بينما اتجهت المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية تدريجياً بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية للمؤشر الرئيسي.

وأوضح أن المؤشر بهذا الاداء اتجه لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 19600 نقطة ثم معاودة الصعود مرة أخرى مدعوماً بارتداد الاسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء.

وعن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 ، قال إنه شهد أيضا تراجعا خلال تعاملات اليوم واغلق متراجعا بمقدار 76.42 نقطة بنسبة هبوط 1.97% مسجلاً مستوى إغلاق عند 3799.67 نقطة بفضل الاداء المتذبذب والسلبي لأغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والعرب نحو البيع وجني الأرباح بينما اتجه المستثمرون الأفراد الأجانب نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية بالاسهم تدريجياً متجهاً بهذا الاداء اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 3860 نقطة.

وتوقع حسام عيد أن ينجح المؤشر في استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 3900 نقطة والإغلاق أعلاه مدعوماً بعودة نشاط الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد الأجانب نحو الشراء.

 

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