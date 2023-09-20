غرفة الصناعات الغذائية تشارك في افتتاح مهرجان النباتات الطبية والعطرية بالفيوم.. غداً

تشارك غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية في الدورة الثانية من مهرجان النباتات الطبية والعطرية والذي يقام غدا الخميس في محافظة الفيوم علي مدار يومي 21و 22 سبتمبر 2023.

وتقام فعاليات المهرجان بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبحضور العديد من ممثلي الجهات ذات الصلة حيث سيتم عرض لأهم منتجات النباتات الطبية والعطرية مع احدث التقنيات في مجال زراعتها.



وقال محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة، إن مهرجان النباتات الطبية والعطرية يهدف الي تسليط الضوء علي هذا القطاع الواعد وتوثيق الروابط بين منتجي ومصنعي ومصدري النباتات الطبية والعطرية ومقدمي الخدمات.

وأوضح البسيوني أن المهرجان يشهد العديد من الانشطة وخدمات الدعم الفني التي تقوم بها غرفة الصناعات الغذائية لمساندة القطاع بالتعاون والتنسيق مع الهيئات والجهات ذات الصل، لافتاً إلى أن الغرفة تقديم الدعم الفني للتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء وحث القطاع غير الرسمي علي اهمية توفيق اوضاعه والحوافز والتسهيلات الممنوحة له في حالة دمجه في المنظومة الرسمية وضم الشركات الصغيرة الي سلاسل القيمة بما يساهم في خفض التكاليف وتحسين الجودة ورفع تنافسية الصناعة.

واضاف محمود البسيوني، ان الغرفة ستشارك غدا في فعاليات الافتتاح والجلسة النقاشية الخاصة بتوصيات الدورة الاولي من المهرجان من خلال عرض الإنشطة التي قامت الغرفة بتنفيذها والآفاق المستقبلية والرؤية الموضوعه لتطوير هذا القطاع الهام.