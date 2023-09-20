جامعة القاهرة تستعد للعام الدراسى الجديد بـ لوائح جديدة .. والتعليم المدمج : نعد برامج للاستشعار عن بعد

طلاب عن البرامج الجديدة: افضل من كليات القمة

جيهان عزام:

نعمل على تفعيل اللوائح الجديدة بكلية الطفولة المبكرة

تستعد كليات جامعة القاهرة ، لانطلاق الفصل الدراسى الأول بالعام الدراسى الجديد 2023-2024، كما تستعد لاطلاق عدد من البرامج الجديدة واللوائح التى يتم اتباعها خلال هذا العام .

ومن جانبه ، قال الدكتور عصام جميل مدير مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج ، أنه جارى الإعداد لبرامج جديدة في الآداب منها برنامجين لنظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، والفلسفة التطبيقية، وبرامج أخرى في بعض التخصصات بكلية الزراعة، وبرنامج لكلية الإعلام، بالإضافة إلى الدبلومات المهنية التي يقدمها المركز.

وأضاف الدكتور عصام جميل ، إنه سيتم فتح باب القبول للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق ببرامج المركز اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل، لافتًا إلى أن برامج التعليم المدمج المتاحة بالمركز هي: بكالوريوس التجارة (علوم الأعمال)، وبكالوريوس التربية (الطفولة المبكرة)، وليسانس الآداب بتخصصات (الترجمة باللغة الإنجليزية، وعلم النفس وتطبيقاته، والدراسات التاريخية وحضارات العالم، وعلم الاجتماع التطبيقي، والنشر والحفظ الرقمي)، وليسانس دار العلوم في اللغة العربية وآدابها والدراسات الإسلامية.

وفى نفس السياق ، أعلنت الدكتورة جيهان عزام عميدة كلية التربية للطفولة المبكر ، استقبال الطلاب الجُدد من البنين لأول مرة إلى جانب البنات من خريجي الثانوية العامة بمختلف البرامج الدراسية لمرحلة البكالوريوس للعام الدراسي الجديد 2023/ 2024، وذلك ضمن تفعيل العمل باللائحة الدراسية الجديدة بالكلية.

قالت الدكتورة جيهان عزام، إن الكلية تقدم العديد من البرامج الدراسية سواء العادية مثل برنامج إعداد معلمي التربية للطفولة المبكر، وبرنامج إعداد معلمي التربية الخاصة، وبرنامج إعداد معلمي الحضانة، أو البرامج الخاصة مثل برنامج إعداد معلمي الطفولة المبكرة باللغة الإنجليزية، وبرنامج إعداد معلمي التكنولوجيا والتعلم الرقمي، وبرنامج إعداد معلمي علوم الإعاقة.

وعلى الجانب الأخر ، قال الطالب عماد نور الدين بالفرقة الثالثة بكلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعى ، لا بد من الطلاب الالتحاق بالبرامج التى لها مجال فى سوق العمل وعدم الانسياق وراء ما يسمى كلية القمة.

وأشار الطالب عماد نور الدين ، بإن هناك كليات لديها برامج افضل من كليات القمة و عند التخرج يكون للطالب مكان بسوق العمل بسهوله دون الحاجه إلى الانتظار مثل الذكاء الاصطناعى فنحن فى زمن يحتاج للذكاء الاصطناعى أكتر من البشر مع التطور الذى يحدث بالعالم.

يفتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، خلال أيام، عددًا من مشروعات التطوير والتجديدات بمستشفى الطلبة، والمدن الجامعية، ومبنى فرع الخرطوم بالحرم الجامعي، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجامعة للعمل على تحديث بنيتها التحتية وتطوير مباني الجامعة ومنشآتها.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن عمليات التطوير والتحديث بمستشفى الطلبة تمت وفق أحدث الوسائل والنظم الطبية وطبقًا للمعايير العالمية، وتضمنت عملية التحديث العديد من الوحدات والمعامل، مثل وحدات الأشعة، والتعقيم، والأشعة المقطعية CT، ومناظير الجهاز الهضمي، والمعمل الرئيسي، والرعاية المركزة، حتى يستطيع مستشفى الطلبة تقديم جميع الخدمات الطبية على أعلى مستوى لمنتسبي الجامعة، والتي يتمثل أهمها في توقيع الكشف الطبي، وإجراء الفحوصات والتحاليل، واجراء العمليات الجراحية فى مختلف التخصصات.