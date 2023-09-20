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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمين عام التعاون الإسلامي يبحث العلاقات الثنائية وآفاق التعاون مع وزير خارجية أذربيجان

وزير خارجية أذربيجان
وزير خارجية أذربيجان وأمين عام التعاون الإسلامي

التقى الأمين العام ل منظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، اليوم 20 سبتمبر 2023، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين في نيويورك، مع وزير خارجية جمهورية أذربيجان، جيهان بايراموف.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان العلاقات الثنائية المتميزة بين منظمة التعاون الإسلامي وجمهورية أذربيجان وآفاق التعاون بينهما.

وأشاد الأمين العام بدور أذربيجان الفاعل في منظمة التعاون الإسلامي وفي تعزيز العمل الإسلامي المشترك.


ومن جهته، جدد وزير الخارجية الشكر لمنظمة التعاون الإسلامي على دعمها المستمر لأذربيجان خاصة فيما يتعلق بقضية ناغورنو كاراباخ.

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