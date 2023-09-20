أمين عام التعاون الإسلامي يبحث العلاقات الثنائية وآفاق التعاون مع وزير خارجية أذربيجان

التقى الأمين العام ل منظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، اليوم 20 سبتمبر 2023، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين في نيويورك، مع وزير خارجية جمهورية أذربيجان، جيهان بايراموف.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان العلاقات الثنائية المتميزة بين منظمة التعاون الإسلامي وجمهورية أذربيجان وآفاق التعاون بينهما.

وأشاد الأمين العام بدور أذربيجان الفاعل في منظمة التعاون الإسلامي وفي تعزيز العمل الإسلامي المشترك.



ومن جهته، جدد وزير الخارجية الشكر لمنظمة التعاون الإسلامي على دعمها المستمر لأذربيجان خاصة فيما يتعلق بقضية ناغورنو كاراباخ.

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