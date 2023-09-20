بعد استعادتها.. إجلاء 10 آلاف شخص من إقليم قره باغ

أفادت وكالة فرانس برس ، اليوم الأربعاء، بإجلاء أكثر من 10 آلاف شخص في ناجورنو قره باغ.

أعلن رئيس أذربيجان الهام علييف، في وقت سابق من اليوم، استعادة سيادة بلاده على إقليم ناغورني قره باغ في عملية لمكافحة الإرهاب.

وقال الرئيس الأذربيجاني في بيان إن قوات المسلحة نجحت في حماية المدنيين والبنية التحتية في ناغورني كاراباغ.

وأضاف أنه في يوم واحد فقط تم معاقبة الإرهابيين في قره باغ واستعادت أذربيجان سيادتها.

ولفت علييف إلى أنه تم تدمير جزء كبير من جيش الدولة الأرمينية الذي كان يتمركز بشكل غير قانوني على أراضى أذربيجان.