محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال تطوير ميدان الجمهورية الجديدة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال جولته التفقدية لمركز الفرافرة، أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان الجمهورية الجديدة، يرافقه السيد نبيل حنفي رئيس المركز والتنفيذيين المعنيين.

وأوضح المحافظ أنه تم تعديل مسارات الخروج والدخول للميدان ومنسوب الشوارع الجانبية، وذلك في إطار خطة تطوير الميادين العامة وتحسين المظهر الحضاري للمدن.

كما تفقد خلال جولته مركز الميكنة الزراعية التابع لوزارة الزراعة، موجهًا بحصر كافة المعدات والآلات الموجودة ومراجعة موقف صلاحيتها، للتنسيق مع الوزارة لصيانة وإصلاح المتعطل منها.