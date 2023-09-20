عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رسوم تراخيص المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين بالقانون

صدى البلد

حدد قانون حقوق المسنين رسوم تراخيص المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين وفقا لما نصت عليه المادة ٩ من القانون.

ويعد قانون حقوق المسنين من القوانين المهمة التي وافق  عليها مجلس الشيوخ بشكل نهائي، وذلك لدعمه مبدأ تأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كل الميادين، عن طريق ضمان عدم التمييز بين فئة المسنين واعطائهم كافة حقوقهم وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كل الميادين.

وحدد القانون رسوم تراخيص المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين حيث نصت المادة 9 على أن يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين من الجهة الإدارية المختصة بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم.

كما حظر مشروع القانون على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين إجبار المسنين على البقاء بها بدون رضاهم ولا يجوز لها رفض طلب خروج المسن منها سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة، وفى هذه الحالة يُسلم إلى من يتولى رعايته وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

الدفع غير النقدى اللائحة التنفيذية المؤسسات الاجتماعية الوزارة المختصة حقوق المسنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سهرة لـ"وش الفجر" مع لاعب زملكاوي تورط كهربا.. ورد حاسم من الأهلي

بعد هزة مرسي مطروح| هل صدق العالم الهولندي في تنبؤ "19 سبتمبر"؟!.. وقصة زلزال مصر المدمر

"ضربة" و"صدمة" إلى الزمالك في بداية الموسم| حكاية "استبعاد" و"تمرد" داخل الفريق.. ماذا يحدث بالقعلة البيضاء؟!

منخفض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ لطقس الساعات المقبلة

جريمة أخلاقية للشيخ عدّت العلاقة الآثمة بمراحل | فضيحة بالصوت والصورة أبطالها ثلاثة

ميجيش على بال حد | مدرب مفاجأة لـ الزمالك حال رحيل أوسوريو

استعدوا للشتاء.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2023

قرار جديد من الكاف بشأن مباراة الأهلي أمام سان جورج الإثيوبي

ترشيحاتنا

بـ 170 ألف جنيه.. مواصفات أشهر سيارات رينو في مصر

منع كارثة نووية.. الصين تبعث رسالة عاجلة لدول العالم بسبب حرب أوكرانيا

دعاء السجود في الصلاة .. 7 كلمات نبوية تفتح لك أبواب السماء

عقوبات مرعبة غير مسبوقة .. قانون جديد للحجاب بإيران يجرّم نساءها والأجانب

متستنّاش إعلان .. اشترِ فورا وحدة سكنية جديدة بمقدم 25 ألف جنيه

الاحتفال بالمولد النبوي .. بماذا ردّ الشعراوي على القائلين ببدعته؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. بسنت شوقي بنفس إطلالة بريتني سبيرز تثير الجدل على السوشيال ميديا

ماذا يفعل الملح للأسنان واللثة؟

تتسبب في بتر الأطراف.. شيرين زكي تكشف عن بكتيريا بالسمك البلطي

بالفوشيا.. ريم سامي تثير الجدل بجمالها

فيديو

مطعم شهير يورط عمرو خالد في أزمة.. والسبب «كوارع».. فيديوجراف

جنوب أوروبا | تنبيه مهم من الأرصاد

هل تشهد مصر زلزالا عنيفا ومدمرا؟! | العالم الهولندي يثير الجدل

الوقوف على مسافة واحدة من المرشحين .. التفاصيل الكاملة للانتخابات الرئاسية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ