فاطمة سامورا: لا يجب تكرار ما حدث من رئيس الاتحاد الإسباني

أكدت فاطمة سامورا الأمين العام للإتحاد الدولي لكرة القدم أن ما حدث من رئيس الإتحاد الإسباني خلال مراسم التتويج بعد نهائي كأس العالم للسيدات يجب إلا يتكرر مرة أخري.

وقالت سامورا في لجنة نقاشية حول القمة العالمية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إن المرأة تستحق أن تحظى بالاحترام في الرياضة وفي المجتمع بشكل عام ولا ينبغي أن تحدث مثل هذه المشاكل، وأوضحت: "في بعض الأحيان تواجه النساء هذا النوع من التمييز الذي لا ينبغي أن يحدث، مباريات كرة القدم يتم تنظيمها لإضفاء البهجة والسعادة على اللاعبين أولاً وعلى البلد الفائزة بالبطولة ثانياً وعلى الجماهير ثالثاً"، لكن ما حدث في أستراليا لا ينبغي أن يتكرر".

وتابعت :"بصفتنا قادة لكرة القدم علينا أن نلاحظ سلوكيات معينة ونحترم اللاعبين، وقد أوضح أعضاء الفريق الإسباني ذلك. لقد مر شهر واحد فقط على الفوز ولم تكن العناوين الرئيسية أبدًا حول الاحتفال، بل حول ما حدث في ذلك اليوم في حفل تسليم الميدالية".

وقالت: "شهدت على مدار عامين تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم" في أستراليا ونيوزيلندا- من 20 يوليو إلى 20 أغسطس- ولا استطيع أن أخفي غضبي تجاه قبلة روبياليس، وهو التصرف الذي قال عنه جياني إنفانتينو رئيس الفيفا حينها إنه لم يكن يجب أن يحدث أبدا".

وأضافت: " توصلنا لإتفاق مع الإتحاد الإسباني لمحاولة حل لأزمة رفض اللاعبات استدعائهم للمباراتين المقبلتين في دوري الأمم انتظارا التغييرات المعلقة في الهيئة الاتحادية، سيتم إنشاء لجنة ثلاثية تضم المجلس الأعلى للرياضة والاتحاد الإسباني وكذلك اللاعبين".