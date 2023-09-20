عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فاطمة سامورا: لا يجب تكرار ما حدث من رئيس الاتحاد الإسباني

صدى البلد

أكدت فاطمة سامورا الأمين العام للإتحاد الدولي لكرة القدم أن ما حدث من رئيس الإتحاد الإسباني خلال مراسم التتويج بعد نهائي كأس العالم للسيدات يجب إلا يتكرر مرة أخري.

 

وقالت سامورا في لجنة نقاشية حول القمة العالمية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إن المرأة تستحق أن تحظى بالاحترام في الرياضة وفي المجتمع بشكل عام ولا ينبغي أن تحدث مثل هذه المشاكل، وأوضحت: "في بعض الأحيان تواجه النساء  هذا النوع من التمييز الذي لا ينبغي أن يحدث، مباريات كرة القدم يتم تنظيمها لإضفاء البهجة والسعادة على اللاعبين أولاً وعلى البلد الفائزة بالبطولة ثانياً وعلى الجماهير ثالثاً"، لكن ما حدث في أستراليا لا ينبغي أن يتكرر".

 

وتابعت :"بصفتنا قادة لكرة القدم علينا أن نلاحظ سلوكيات معينة ونحترم اللاعبين، وقد أوضح أعضاء الفريق الإسباني ذلك. لقد مر شهر واحد فقط على الفوز ولم تكن العناوين الرئيسية أبدًا حول الاحتفال، بل حول ما حدث في ذلك اليوم في حفل تسليم الميدالية".

 

وقالت: "شهدت على مدار عامين تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم" في أستراليا ونيوزيلندا- من 20 يوليو إلى 20 أغسطس- ولا استطيع أن أخفي غضبي تجاه قبلة روبياليس، وهو التصرف الذي قال عنه جياني إنفانتينو رئيس الفيفا حينها إنه لم يكن يجب أن يحدث أبدا".

 

 وأضافت: " توصلنا لإتفاق مع الإتحاد الإسباني لمحاولة حل لأزمة رفض اللاعبات استدعائهم للمباراتين المقبلتين في دوري الأمم انتظارا التغييرات المعلقة في الهيئة الاتحادية، سيتم إنشاء لجنة ثلاثية تضم المجلس الأعلى للرياضة والاتحاد الإسباني وكذلك اللاعبين".

فاطمة سامورا الاتحاد الإسباني كأس العالم للسيدات للاتحاد الدولي لكرة القدم القمة العالمية لكرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هزة مرسي مطروح| هل صدق العالم الهولندي في تنبؤ "19 سبتمبر"؟!.. وقصة زلزال مصر المدمر

"ضربة" و"صدمة" إلى الزمالك في بداية الموسم| حكاية "استبعاد" و"تمرد" داخل الفريق.. ماذا يحدث بالقعلة البيضاء؟!

سهرة لـ"وش الفجر" مع لاعب زملكاوي تورط كهربا.. ورد حاسم من الأهلي

منخفض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ لطقس الساعات المقبلة

استعدوا للشتاء.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2023

جريمة أخلاقية للشيخ عدّت العلاقة الآثمة بمراحل | فضيحة بالصوت والصورة أبطالها ثلاثة

ميجيش على بال حد | مدرب مفاجأة لـ الزمالك حال رحيل أوسوريو

قرار جديد من الكاف بشأن مباراة الأهلي أمام سان جورج الإثيوبي

ترشيحاتنا

تنسيق الدبلومات الفنية 2023… النتيجة من هنا

4 إمكانيات جديدة لمتجر آبل مع إصدار iOS 17

الديوان الأميري ينعى فردًا من الأسرة الحاكمة في الكويت

مطلوب عالميا.. الغرف التجارية تكشف مصير أسعار البصل بعد قرار الحكومة اليوم

في كلمته بقمة الطموح المناخي..شكري يؤكد على التزام المجتمع الدولي بحماية كوكب الأرض

كان اسمها صبحي عادل وأصبحت مطربة شهيرة| زفاف أسطوري للمتحولة هيفاء ماجد من رجل أعمال قطري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. بسنت شوقي بنفس إطلالة بريتني سبيرز تثير الجدل على السوشيال ميديا

ماذا يفعل الملح للأسنان واللثة؟

تتسبب في بتر الأطراف.. شيرين زكي تكشف عن بكتيريا بالسمك البلطي

بالفوشيا.. ريم سامي تثير الجدل بجمالها

فيديو

مطعم شهير يورط عمرو خالد في أزمة.. والسبب «كوارع».. فيديوجراف

جنوب أوروبا | تنبيه مهم من الأرصاد

هل تشهد مصر زلزالا عنيفا ومدمرا؟! | العالم الهولندي يثير الجدل

الوقوف على مسافة واحدة من المرشحين .. التفاصيل الكاملة للانتخابات الرئاسية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ