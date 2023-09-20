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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير البوسنة والهرسك بالقاهرة يقدم العزاء للسفارة الليبية في ضحايا درنة

سفير البوسنة والهرسك
سفير البوسنة والهرسك يقدم العزاء للسفارة الليبية

قام السفير ثابت سوباشيتش سفير جمهورية البوسنة والهرسك، بالقاهرة بزيارة إلى مقر السفارة الليبية في العاصمة المصرية القاهرة ، اليوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر 2023 ،  لتقديم واجب العزاء لأعضاء السفارة وللشعب الليبي في ضحايا الفيضانات والسيول التي اجتاحت مدن الجبل الأخضر ، وكان في إستقباله السفير محمد عبد العالي مصباح القائم بالأعمال والسادة أعضاء السفارة.

ودون السفير ثابت سوباشيتش  في سجل التعازي عبارات تعزية ودعم وتعاطف عبر فيها عن  أعمق التعازي والمواساة إلى سعادة السفير القائم بالأعمال وأعضاء السفارة والشعب الليبي في المأساة التي حلت بالوطن إثر الفيضانات التي أودت بحياة الآلاف من المواطنين ، متمنباً الشفاء العاجل لجميع المصابين ، ومؤكداً على تعاطف جمهورية البوسنة والهرسك وتضامنه مع الشعب الليبي ومساندته لتخطي آثار هذه الكارثة المؤلمة. 

من جانبه ، عبر السفير عن خالص شكره وتقديره  لسعادة السفير ثابت سوباشيتش لتضامنه وتعاطف جمهورية البوسنة والهرسك الشقيقة مع الشعب الليبي في هذه المحنة ، سائلا الله عز وجل أن ينعم على الشعب البوسني المزيد من التقدم والإزدهار .

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