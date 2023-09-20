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الإشراف العام
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القومي لحقوق الإنسان: الوطنية للانتخابات أعطت الفرصة للمجتمع المدني لمتابعة سير العملية

صدى البلد

علق عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على فعاليات مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لكشف استعدادات الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

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وقال عصام شيحة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه " مانشيت " المذاع على قناة " سي بي سي"، :"  الهيئة الوطنية للانتخابات أعطت الفرصة للمجتمع المدني لمتابعة العملية الانتخابية ".

 

وأضاف عصام شيحة :" الهيئة الوطنية للانتخابات أشارت ان الباب مفتوح اما منتظمات المجتمع المدني المحلية والدولية للتقدم لمتابعة العلمية الانتخابية ".

 

 وتابع عصام شيحة :" كل ما تفعله الهيئة الوطنية للانتخابات يدل على أنه هناك شفافية في العملية الانتخابية كي لا يزايد أحد".

 

وأكمل عصام شيحة :" الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت أنها ستكون على مسافة واحدة من كل المرشحين للانتخابات الرئاسية ".

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