القومي لحقوق الإنسان: الوطنية للانتخابات أعطت الفرصة للمجتمع المدني لمتابعة سير العملية

علق عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على فعاليات مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لكشف استعدادات الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال عصام شيحة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه " مانشيت " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" الهيئة الوطنية للانتخابات أعطت الفرصة للمجتمع المدني لمتابعة العملية الانتخابية ".

وأضاف عصام شيحة :" الهيئة الوطنية للانتخابات أشارت ان الباب مفتوح اما منتظمات المجتمع المدني المحلية والدولية للتقدم لمتابعة العلمية الانتخابية ".

وتابع عصام شيحة :" كل ما تفعله الهيئة الوطنية للانتخابات يدل على أنه هناك شفافية في العملية الانتخابية كي لا يزايد أحد".

وأكمل عصام شيحة :" الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت أنها ستكون على مسافة واحدة من كل المرشحين للانتخابات الرئاسية ".