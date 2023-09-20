هل تزوّد أمريكا أوكرانيا بصواريخ ATACMS ؟.. البيت الأبيض يوضح مُجددًا

كشف البيت الأبيض اليوم الأربعاء، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن تزويد أوكرانيا بصواريخ ATACMS بعيدة المدى.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتطلع إلى الاجتماع مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض غدًا الخميس والحصول على نتائج ساحة المعركة الخاصة بالهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا.

وأضاف كيربي للصحفيين أن البيت الأبيض شجع زيلينسكي على مقابلة المشرعين الأمريكيين لمناقشة احتياجاته العسكرية المستمرة.

ولفت إلى أن إمكانية تزويد أوكرانيا بصواريخ ATACMS لا تزال "مطروحة على الطاولة"، لكن لم يتم اتخاذ قرار بعد.

وفي وقت سابق، قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي، إن الولايات المتحدة لم تقرر بعد إرسال صواريخ باليستية تكتيكية من طراز ATACMS القادرة على ضرب أهداف تصل إلى 300 كيلومتر، إلى أوكرانيا.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة “ديلي تلجراف” البريطانية: "لقد جرت محادثة طويلة في الولايات المتحدة حول صواريخ كروز بعيدة المدى ATACMS"، لافتا إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد.

وتابع كيربي: "لم يقل الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيسمح بإرسال هذه الصواريخ إلى أوكرانيا، لكنه لا يزال يريد أن تقوم الوكالات المشتركة - وزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، ومجلس الأمن القومي - التفكير في إرسال صواريخ ATACMS".