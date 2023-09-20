تفاصيل جديدة بشأن خناقة الشناوي مع محمد عبدالمنعم بعد مباراة المصري

كشف الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، حقيقة وجود خلاف بين محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وقائد الفريق، مع محمد عبدالمنعم مدافع الفريق، عقب مواجهة المصري البورسعيدي، بالدوري المصري.

وأكد هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "ما حدث أن مروان عطية في نهاية المباراة مرر كرة بشكل خاطئ، ليعاتب محمد الشناوي اللاعب، ويتدخل محمد عبدالمنعم مدافع الفريق، بشكل ساخر في الحوار".

وتابع أمير هشام: "عبدالمنعم قال للشناوي، يا كابتن هو انت هتمنح الملعب كله تعليمات ياريت تفضل في مرماك، ودخل الثلاثي في حالة ضحك واستمر الأمر حتى غرف الملابس".

واختتم: "بعد أنباء مشادة الشناوي وعبدالمنعم، كان هناك حالة من الدهشة بين اللاعبين بسبب تناول وسائل الإعلام الأمر على أنه مشادة بين الطرفين".