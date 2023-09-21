الـ«فيس بوك» فضحه.. قرار عاجل ضد قائد سيارة طمس أرقام لوحاتها بالقاهرة

قررت نيابة مدينة نصر، حبس قائد سيارة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بطمس لوحاتها، وذلك بعد تداول منشور على موقع "فيس بوك" بالواقعة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان رجال الأمن بالقاهرة، قد ضبطوا قائد سيارة؛ لاتهامه بطمس لوحاتها، وذلك بعد تداول منشور على موقع "فيس بوك" يفيد بذلك.

جاء ذلك، بعد أن رصدت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتضمن طمس قائد سيارة ملاكي، للوحة الخلفية، وطلائها باللون الأبيض.

وبالفحص؛ أمكن تحديد وضبط السيارة (منتهية التراخيص)، وقائدها، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة؛ خشية رصده من كاميرات الرادار، بقصد التهرب من المخالفات المرورية.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة.