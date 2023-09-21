اليوم.. مكتبة الإسكندرية تنظم فعالية بعنوان "إفريقيا: الأرض والشعوب"



تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال قطاع المكتبات بالتعاون مع نادي عدسة للتصوير الفوتوغرافي فعالية بعنوان "إفريقيا: الأرض والشعوب".

وعلى هامش الفعالية سيتم افتتاح معرضًا للصور الفوتوغرافية يمتد حتى يوم 28 سبتمبر 2023، بالإضافة إلى معرضًا مصاحبًا للكتب والخرائط والأطالس ضمن مقتنيات مكتبة الإسكندرية والتي تتناول طبيعة الحياة في إفريقيا وثقافتها.



ويتضمن برنامج الفعالية مجموعة من العروض التقديمية يتميز قسمها الأول بطابع أكاديمي حول الطبيعة الجغرافية في إفريقيا والبيئة والتنوع الثقافي، ويتحدث فيه نخبة من الأساتذة الجامعيين، بينما يتناول قسمها الثاني بعض المسارات التي خاضها مصورين مصريين أرادوا أن يشاركوا تجاربهم مع الجمهور حول انطباعاتهم ومشاهدتهم للطبيعة والمكان.

وبعقب ذلك افتتاح معرض التصوير الفوتوغرافي حيث سيحتوي على مجموعة من المشروعات الفنية وصور فوتوغرافية لمصورين فوتوغرافيين، وثَّقوا مظاهر تفاعل الطبيعة وتفاعل الإنسان مع البيئة في إفريقيا، وعادات وتقاليد الشعوب والقبائل المختلفة. ويتخلل المعرض مجموعة من اللقاءات مع المصورين الذين سيحكون تجربتهم مع الجمهور؛ حول مشروعاتهم الفوتوغرافية والتي ستعقد من الأحد 24 سبتمبر إلى الخميس 28 سبتمبر داخل المعرض.