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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| فولكس فاجن تيجوان بدون جمارك أو رسوم إضافية.. أسعار 5 عربات سيدان جديدة في مصر

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

لفترة محدودة .. فولكس فاجن تيجوان بدون جمارك أو رسوم إضافية

تعتبر السيارة فولكس فاجن تيجوان الأكثر مبيعاً لدى العلامة التجارية الألمانية في السنوات الأخيرة ومن ضمن السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج بدون أي رسوم أو قيود مقابل وديعة بنكية تسترد بالكامل بعد 5 سنوات ضمن مباردة استيراد السيارات من الخارج.

 

بـ 170 ألف جنيه.. مواصفات أشهر سيارات رينو في مصر

كشفت العلامة التجارية الفرنسية رينو عن سيارة لوجان رسمياً للمرة الأولى في شهر يونيو من عام 2004،  وبدأ التسويق لها في سبتمبر من نفس العام، وحققت انتشارا كبيراً خاصة في الأسواق النامية، حيث تعتبر من السيارات الاقتصادية.

 

فرصة .. مرسيدس GLA بدون أوفر برايس أو رسوم لفترة محدودة

تقدّم العلامة التجارية الألمانية الشهيرة مرسيدس باقة من السيارات الفارهة بالسوق المصرية من بينها 200 GLA ، والتي تعتبر من أبرز السيارات المرشحة للاستيراد ضمن مُبادرة المغتربين.

 

لكزس تكشف النقاب عن مفهوم الجيل التالي من المركبات الكهربائية

ستكشف لكزس، العلامة التجارية الفاخرة المملوكة لشركة تويوتا، النقاب عن سيارة نموذجية في معرض التنقل الياباني الشهر المقبل والتي ستستعرض الجيل التالي من السيارة الكهربائية للشركة والتي ستعتمد هيكلًا معياريًا، بالإضافة إلى بطارية محدثة يقال إنها قادرة على تقديم أكثر من نطاق يصل إلى 497 ميلاً عند الشحن الكامل.

 

هيونداي وتويوتا.. أسعار 5 سيارات سيدان جديدة في مصر

يضم السوق المصري باقة متنوعة من السيارات الاقتصادية خاصة في فئة السيدان، تبدأ أسعارها من 500 ألف جنيه تقريباً.

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