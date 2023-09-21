لكزس تكشف النقاب عن مفهوم الجيل التالي من المركبات الكهربائية

ستكشف لكزس، العلامة التجارية الفاخرة المملوكة لشركة تويوتا، النقاب عن سيارة نموذجية في معرض التنقل الياباني الشهر المقبل والتي ستستعرض الجيل التالي من السيارة الكهربائية للشركة والتي ستعتمد هيكلًا معياريًا، بالإضافة إلى بطارية محدثة يقال إنها قادرة على تقديم أكثر من نطاق يصل إلى 497 ميلاً عند الشحن الكامل.

تقول شركة Nippon، التي تصنع حاليًا سيارة كهربائية واحدة فقط على شكل RZ، إن أول سيارة من الجيل التالي تعمل بالكهرباء بالكامل ستظهر لأول مرة في عام 2026 وستستفيد من طريقة إنتاج تم تغييرها بشكل جذري ومنصة برمجية متجددة بالكامل، بينما تمضي قدمًا في خطتها لتصبح محايدة للكربون.

ولم تقدم العلامة التجارية اليابانية أي تفاصيل أخرى حول مفهومها القادم، لكن الأخبار تأتي بعد يوم واحد فقط من عرض الشركة الأم تويوتا هيكلها المعياري للسيارات الكهربائية وبعد أقل من أسبوع من الإعلان عن أن السيارة التي تعمل ببطارية ليثيوم أيون والمقرر إنتاجها عام 2026 سيكون المدى الأقصى للسيارات أكثر من 497 ميلاً (800 كيلومتر) عند الشحن الكامل، وكل ذلك بتكلفة أقل بحوالي 20 بالمائة من الحزم المصنوعة لسيارة تويوتا bZ4X التي تعمل على نفس منصة لكزس RZ.

علاوة على ذلك، قالت تويوتا إن وقت الشحن السريع سيتم تقليله إلى حوالي 20 دقيقة لشحن 10 إلى 80 بالمائة، في حين أن إصدار فوسفات حديد الليثيوم (LiFePO) الأرخص سيمكن من نطاق قيادة يزيد عن 372 ميلاً (600 كم) جميعها. في حين أن تكلفتها أقل بنسبة 40 بالمائة من الحزمة المجهزة حاليًا لـ bZ4X.

وفيما يتعلق بهيكل الجسم المعياري، أظهرت تويوتا صورة لهيكل من ثلاثة أجزاء يشمل المحرك الكهربائي ونظام التعليق والتوجيه في الوحدة الأمامية، وحزمة البطارية في القسم الأوسط، ومحرك كهربائي ثانٍ ونظام التعليق في الخلف. وحدة. وهذا النهج، الذي يستخدم أيضًا عناصر الجيجا كاست الجديدة للشركة، "يقلل من العمليات ويزيد الإنتاجية".

نتوقع أن تتبنى السيارات الكهربائية التي تحمل علامة لكزس نفس استراتيجية التصنيع، بالإضافة إلى بطاريات الحالة الصلبة المخطط لها والتي من المقرر أن تصل في عام 2027 كمنتج من الجيل الأول سيمكن من نطاق قيادة يزيد عن 621 ميلاً (1000 كم). وقم بتعبئة رصيدك من 10 إلى 80 بالمائة في 10 دقائق فقط.