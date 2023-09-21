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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ لغة عبرية : التقصير والزلزال مصطلحان ارتبطا في إسرائيل بحرب أكتوبر بشكل وثيق.. فيديو

الدكتور محمد عبود
الدكتور محمد عبود

قال الدكتور محمد عبود، أستاذ اللغة العبرية والشؤون الإسرائيلية بجامعة عين شمس، إن هناك مصطلحين ارتبطوا في إسرائيل بحرب أكتوبر ارتباط وثيق الصلة.

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وأضاف "عبود" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أن المصطلح الأول هو "التقصير" وكتب عنه كتاب يحمل هذه الكلمة وهذا الكتاب هام جداً وكتب هذا الكتاب في ديسمبر عام 1973 أي بعد شهرين من الحرب فقط، وهذا الكتاب منع في إسرائيل.

وتابع أستاذ اللغة العبرية بجامعة عين شمس، أن المصطلح الثاني كتب في كتاب يحمل عنوان "الزلزال" ، مشيراً إلى أن إسرائيل نشرت 300 ألف وثيقة خاصة بحرب أكتوبر بعضها نشر من قبل وبعضها لم ينشر.

الشؤون الإسرائيلية القناه الأولى المصرية برنامج التاسعة جامعة عين شمس عام 1973

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