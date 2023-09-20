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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحد المهندسين المشاركين في حرب أكتوبر: كنا واثقين من النصر

عز الدين سيد
عز الدين سيد

أكد المهندس عز الدين سيد، أحد المهندسين المشاركين بحرب 6 أكتوبر، أنهم كانوا يسمعون ما يقال عن الجيش المصري وأنهم لا يفهمون في الحرب وكانوا يضحكون عليهم لأنهم كانوا يعلمون ما يتم.

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وأضاف "سيد"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان يوجد معهم في الجيش خبراء روس ودربوهم على أشياء كثيرة وكانوا يلعبون معهم شطرنج ويغلبونهم.

وعن قرار الرئيس الراحل محمد أنور السادات بأن يغادر الخبراء الروس الجيش المصري، قال إنه فرح بهذا القرار لأنهم كانوا يثقون في النصر وكانوا لا يريدون أن ينسب هذا النصر للروس، مؤكدًا أنهم أعطوهم معدات كثيرة وأدوات وخبرات، وكان يرى أن مغادرتهم حتى يكون الانتصار  لمصر، ولأنهم كانوا يشعرون أنهم أفضل من الجنود المصريين، ولكن لم يحدث احتكاك بينهم.

 

 

عز الدين سيد أكتوبر محمد الباز الجيش المصري السادات أنور السادات

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