حزب السادات الديمقراطي: دعمنا للرئيس السيسي ليس من فراغ |فيديو

أكد الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي، أن الحوار الوطني طرح مسافة كبيرة للتعبير والنقاش والتطوير مضيفاً أن البيان اليوم أوضح أن مصر في مرحلة ومناخ ديمقراطي لا بد أن يشارك فيه الجميع وأن يكون على قدر المسئولية.

الرئيس السيسي صاحب مشروع مصر



وأضاف عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، والمذاع عبرفضائية dmc، أن حزب السادات الديمقراطي اختياره دعمه للرئيس، ليس من فراغ ، لأنه في خلال 10 سنوات رأى الجميع الجهد والانجازات التي قدمها الرئيس لرفعة الوطن، مؤكدًا أن الرئيس السيسي صاحب مشروع مصر، و يجب أن يكمله.

وتابع :" شعب مصر واع جدًا والاستقرار والأمن الذي نعيشه وحجم المشروعات التي تنفذ في أزمنة قياسية ليس غائبًا عن الناس، وما نعيشه اليوم نتيجة للضغوط العالمية"