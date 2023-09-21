لأول مرة.. تسجيلات صوتية بصوت الأميرة ديانا| التفاصيل الكاملة

قالت الإعلامية نهاد سمير، إن هناك مفاجأة فى ذكري ال26 على موت الأميرة ديانا، والذى أنتشر تسجيل صوتي لها من التسعينات نشره مؤلف كتاب ديانا.

وأضافت الإعلامية نهاد سمير، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن هذا التسجيل كان يوجد به إعتراف من الأميرة داينا أنها أكتشفت من والدتها أن الملك تشارلز كان متضايق جدا أن الأمير هاري كان رجل وليس فتاة، معقبة: “خلالها ردت والدتها على الأمير تشارلز قائلة له أنه من المفترض أن يكون سعيد لأنه محظوظ أنه لديه إبن بصحة جيدة”.

وتابعت الإعلامية نهاد سمير، أنه بالفترة السابقة تم نشر وثائق عديدة للأميرة ديانا والملك تشارلز على مواقع التواصل الإجتماعي، غير البرامج الواقعية الذي قام بها الأمير هاري وميجن على تفاصيل عديدة على الرويال فاميلي أو العائلة المالكة.