يضم 21 مجمعا.. مدبولي يتفقد مشروع إسكان الزيتونة بسانت كاترين

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع إسكان منطقة الزيتونة بسانت كاترين، ورافقه وزراء الإسكان والنقل ومحافظ جنوب سيناء وعدد من المسئولين.

وتفقد أعمال تشطيب الوحدات السكنية، بالمنطقة مستمعا لشرح حول المشروع الذي يضم 21 مجمعا سكنيا بها 564 وحدة (26 وحدة بكل مجمع - أرضى + أول)، تشطيب فوق متوسط – فاخر، بمساحات من 100 : 230 م2)، وجار تنفيذ أعمال التشطيبات وتنسيق الموقع، إضافة إلى إنشاء خدمات متكاملة (مسجد – كنيسة – محال تجارية)، وجار تنفيذ أعمال التشطيبات.

وشدد على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لإنهاء المشروع، وتنفيذ أعمال التشطيبات، وتنسيق الموقع العام، على أعلى مستوى يليق بمشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين.