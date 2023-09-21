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رئيس التحرير
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مفاجأة في أسعار الذهب والدولار قبل قرار البنك المركزي.. فيديو

مذيعة صدى البلد شروق
مذيعة صدى البلد شروق عادل

قدمت مذيعة “صدى البلد” شروق عادل تغطية خاصة عن آخر مستجدات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وكذلك سعر جرام الذهب، وذلك قبل ساعات من اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري لتحديد سعر الفائدة.
 

فعلى المستوى المحلي، يشهد سعرصرف الدولار أمام الجنيه المصري استقراراً منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تزيد عن 6 أشهر، وهو يعتبر ثبات لم يحدث منذ سنوات، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء، مقابل 30.96 جنيه للبيع.

 

وسجل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 30.90 جنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، كما سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75  جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع، أما في البنك الأهلي المصري فوصل 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

 

وفي السوق الموازية،  فقد بإجمالي وصل إلى 4 جنيهات، ليبدأ سعره اليوم من 38.5 جنيه بعدما وصل 42 و 43 جنيها، وسط دعوات بالتخلص منه بعد انضمام مصر للبريكس والذى يضم  مجموعة من كبار الاقتصادات العالمية، ومنها الهند والصين وروسيا، بالإضافة إلى قرار الحكومة الأخير بشأن تحصيل رسوم الإقامة بالدولار وهو ما ساعد على تخفيف الضغط على الدولار  والذى تم تطبيقه يوم السبت الماضي.

 

للمزيد من التفاصيل، يرجى متابعة الفيديو التالي: 

صرف الدولار الدولار الذهب جرام الذهب شروق عادل الجنيه المصري الجنيه

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