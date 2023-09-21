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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

معهد أمراض النباتات يتفقد البرامج الصيفية بمحطة البحوث الزراعية بسخا

صورة من الحدث
صورة من الحدث

زار  الدكتور عماد الدين قطب وكيل معهد بحوث أمراض النباتات لشئون الإنتاج، محطة البحوث الزراعية بسخا لتفقد البرامج البحثية لقسم بحوث أمراض الأرز وحقل اللفحة والسلالات المبشرة المعدة للتسجيل.

صرح بذلك الدكتور محمود أحمد قمحاوى - مدير معهد بحوث أمراض النباتات، مشيرا أنه فى إطار التعاون المثمر بين معهد بحوث أمراض النباتات ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية وفى إطار المتابعة الميدانية المستمرة من معهد بحوث أمراض النباتات للبرامج البحثية فى محطات البحوث الزراعية بمحافظات مصر المختلفة، وبناءاً على توجيهات السيد القصير- وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى و الدكتور محمد سليمان - رئيس مركز البحوث الزراعية.


وتفقد قطب أيضا تجارب المبيدات الكيماوية والبيولوجية وتجارب المعاملات الزراعية بالمحطة ومتابعة نتائج هذه لتجارب ويرافقه الأستاذة الدكتورة رباب العماوى - رئيس قسم بحوث أمراض الأرز  والدكتور إسماعيل الرفاعى – رئيس قسم بحوث الأرز بمعهد المحاصيل الحقلية والدكتور صابر صديق – تربية الأرز بمعهد المحاصيل الحقلية وعديد من باحثى القسمين بمعهد بحوث أمراض النباتات ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية.

ووجه بضرورة المتابعة المستمرة للبرامج وتنفيذ التجارب البحثية التى لها هدف تطبيقى لزيادة الإنتاجية وضرورة التركيز أيضاً على التجارب البحثية لدراسة تأثير التغيرات المناخية وعلاقتها بالأمراض النباتية وذلك لتحقيق الأمن الغذائى.

وفى نهاية الجولة قام بالاجتماع بباحثى قسم بحوث أمراض الأرز بالمحطة وأكد على ضرورة حل مشاكل المزارعين وإيجاد الحلول السريعة والدقيقة لهذه المشاكل كما أكد سيادته على ضرورة بذل مزيد من الجهد فى العمل للإرتقاء بمستوى البحوث وضرورة التوسع فى تنفيذ البحوث التطبيقية ذات المردود المباشرعلى زيادة الإنتاجية.

 

 

الأرز أمراض النباتات سخا البحوث الزراعية

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