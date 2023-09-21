إضراب في اليونان يشل حركة المرور احتجاجا على مشروع قانون العمل

نظَّمت اتحادات العمال اليونانية إضرابا استمر لمدة 24 ساعة، وأسفر الإضراب عن توقف الخدمات والمواصلات العامة على خلفية الاحتجاج على مشروع قانون للعمل من شأنه أن يسمح بالمرونة في سوق العمل.



وانضم موظفو الخدمة المدنية والعاملون بالمستشفيات والمعلمين وعمال الموانئ إلى الإضراب، ما أسفر عن توقف مترو الأنفاق عن العمل في أثينا وخُفّض عدد ساعات عمل الحافلات.

ومن المنتظر أن يُمَّكن القانون في حال الموافقة عليه، الشركات من مطالبة العاملين بها بالعمل 6 أيام في الأسبوع في حالات الطوارئ.

وتقول وزارة العمل، إن الغرض من التشريع الجديد تحسين التوظيف وزيادة عدد الوظائف القابلة للاستمرار وذات الأجر العادل.



ويحظر مشروع القانون أيضًا على المضربين منع موظفين آخرين من العمل أثناء إضرابهم، ولا يسمح بتسريح العمال بناء على أساس تمييزي.

